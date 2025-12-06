PSOE pide en el Congreso incrementar la colaboración con plataformas digitales para frenar discursos de odio a migrantes

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 19 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Marcos Villaoslada - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a incrementar la colaboración con las plataformas digitales para frenar los discursos de odio contra la población migrante, para su debate en el Pleno.

Según se desprende de la iniciativa a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas piden incrementar la colaboración con las plataformas digitales "para garantizar respuestas proporcionales ante la proliferación de contenidos que incitan alodio contra la población migrante o de origen extranjero, y aumentar la agilidad y la eficacia en la retirada del contenido notificado".

También apuestan por impulsar campañas contra la desinformación y el odio hacia la población migrante o de origen extranjero en el ámbito digital, en colaboración con medios de comunicación, redes sociales y administraciones competentes, "para frenar los bulos y la desinformación que alimentan el racismo y la violencia, e impulsando el rechazo activo de la ciudadanía hacia quienes los propagan".

En esta misma línea, aboga por apoyar iniciativas y programas de sensibilización contra el racismo, la xenofobia y el reconocimiento de la convivencia intercultural.

"Frenar los discursos de odio online es una medida imprescindible para reducir la discriminación y el racismo que sufre la población migrante, así como favorecer su integración", asegura el PSOE en la exposición de motivos de la iniciativa.

Asimismo, recuerda la "violencia racista" desatada en verano en Torre Pacheco (Murcia), consecuencia de "una estrategia ultra de incitación al odio contra la población migrante o de origen extranjero, que va en aumento, y que socava valores democráticos, como la tolerancia, el respeto, la diversidad y el pluralismo, afectando gravemente a la convivencia pacífica".

"Los discursos de odio, que incluyen insultos, amenazas o difamación, que van dirigidos contra la población migrante, provocan daños que pueden escalar hacia episodios delictivos", recalca.

Además, los socialistas consideran "especialmente preocupante" la "proliferación" de estos discursos, difundidos a través de las redes sociales y de los canales de mensajería. "En este caso, se ha demostrado que se han aprovechado estos incidentes para desinformar y reproducir estereotipos racistas y narrativas criminalizadoras", destacan.