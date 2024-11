'Puntadas de dignidad', trajes hechos por mujeres supervivientes de trata: "Con un trozo de tela, se alcanzan sueños"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Senado acoge la exposición 'Puntadas de dignidad', una muestra de trajes realizados por mujeres que pudieron salir de esta esclavitud sexual, y que estará abierta al público los días 28 y 29 de noviembre, según ha informado la Asociación para la Prevención y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), con motivo del Día del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Los testimonios de Andrea, Carmen, Fiorella, Irina o Valeria hablan de trajes, vestidos de colorido y épocas, que llevan entre sus pliegues el camino hacia la esperanza y hacia una vida en libertad, alejada de la lacra social que es la explotación sexual y la trata de mujeres", ha señalado.

La exposición busca poner el foco en "esta realidad de violencia extrema contra las mujeres" y fue inaugurada por la Reina Letizia. A través de nueve trajes, muestra la historia de nueve mujeres que han logrado sobrevivir a la explotación sexual y reinsertarse volviendo a la vida.

Entre ellas, se encuentra Marcela. "Esta exposición es el ejemplo de que, con un trozo de tela, se pueden alcanzar los sueños. Se puede huir del camino de la trata, las mujeres tienen un ejemplo en quienes hemos conseguido rehacer nuestra vida", afirma.

En el acto de inauguración, el presidente del Senado, Pedro Rollán, puso de relieve que más de 92.000 mujeres entre 18 y 36 años están presas de las redes de prostitución y de explotación sexual. "Toda la sociedad debe involucrarse en su conjunto, puesto que esta lacra tiene efectos devastadores en todos. Debemos alcanzar un gran pacto de Estado. Esto no va de ideologías o partidos. Va de compromiso, justicia y dignidad", aseguró.

Por su parte, la directora de APRAMP, Rocío Mora, reivindicó la necesidad de un compromiso coordinado y público a nivel nacional para "luchar contra la explotación sexual y la trata". "No podemos seguir viviendo en una sociedad que vulnera los derechos más elementales de las mujeres. Necesitamos un marco jurídico que garantice los instrumentos para acabar con esta esclavitud del siglo XXI. Las mujeres no somos mercancía, no se nos puede comprar. No se puede mirar hacia otro lado, porque España es un país que está entre los que más casos de trata viven a nivel mundial", zanjó.