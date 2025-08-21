Redondo alerta sobre los discursos de odio y pide "mayor coordinación" entre Administraciones frente a la xenofobia

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado este jueves sobre los discursos de odio y ha pedido "mayor coordinación" entre Administraciones frente a la xenofobia.

"Creemos que es importante la coordinación, una mayor coordinación entre todas las administraciones, por supuesto profundizar sobre la realidad que se está viviendo. Muchas veces es una realidad de pobreza, de exclusión, de marginalidad, de abandono escolar temprano", ha asegurado Redondo en un vídeo-comunicado difundido por su departamento.

Así lo ha puesto de manifiesto tras una reunión, a través de la delegación del Gobierno de Murcia, con las distintas entidades y asociaciones que trabajan con migrantes en esta región tras los acontecimientos en Torre Pacheco, Jumilla o en Las Torres de Cotillas.

En este sentido, Redondo ha acusado a la "ultraderecha" y al PP de fomentar discursos de odio que generan "un caldo de cultivo muy preocupante". "Creíamos que era importante saber qué estaba pasando y cómo pues muchas veces esos discursos de odio fomentados por la ultraderecha con la connivencia del Partido Popular están generando un caldo de cultivo muy preocupante", ha apuntado.

Asimismo, la ministra ha indicado que el Ministerio de Igualdad, a través de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación puede ser el "vehículo" que canalice la participación y la coordinación de las instituciones y la sociedad civil "para luchar contra el fascismo y la xenofobia".

Recientemente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), Pablo Alberto Ruiz, de Vox, ha cancelado un "rezo islámico ilegal" previsto en el polideportivo municipal. Así lo han informado fuentes del partido en un comunicado.

Desde Vox han afirmado que el evento "había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas".

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) aprobó en julio una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado.

También en julio, en Torre Pacheco (Murcia) se originaron disturbios tras la agresión a una vecino de 68 años de la localidad, con llamamientos de grupos ultra en redes sociales a la violencia contra los inmigrantes.