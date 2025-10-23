Redondo comparecerá el lunes en el Congreso para abordar la violencia vicaria y la reforma constitucional del aborto

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo (C), comparece en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, en el Congreso de los Diputados, a 22 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparecerá el lunes 27 de octubre en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para abordar la violencia vicaria y la propuesta de reforma constitucional del aborto.

Así, según el orden del día al que ha tenido acceso Europa Press, la ministra comparecerá a petición propia, a las 17:00 horas, para informar sobre los trámites que ha iniciado el Gobierno para blindar el aborto en la Constitución, así como sobre el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género en materia de violencia vicaria.

El Consejo de Ministros aprobó el 14 de octubre iniciar los trámites para blindar el derecho al aborto en la Constitución, para "evitar retrocesos" ante la "ola reaccionaria", según avanzó Redondo en rueda de prensa.

Igualmente, se incorpora al Código Penal una nueva pena que consiste en la prohibición de publicar o difundir mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa con el delito cometido.

En esta misma línea, contempla modificaciones en el Código Civil, en concreto del artículo 92.6 sobre el régimen de guardia y custodia, a través del cual se establece la obligación de escuchar en todo caso a los hijas e hijos menores de edad, así como a los mayores con discapacidad, antes de acordar el régimen de guardia y custodia.

El Gobierno ha planteado esta modificación de la Carta Magna mediante el artículo 167, que requiere mayorías cualificadas, en concreto, de las tres quintas partes del Congreso y de las tres quintas partes del Senado.

En cuanto al texto acordado, este contempla un cuarto apartado en el artículo 43 de la Carta Magna (derecho a la salud), que quedaría así: "Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho en todo caso será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres".

TIPIFICACIÓN COMO DELITO DE LA VIOLENCIA VICARIA

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el 30 de septiembre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, que tipifica la violencia vicaria como delito autónomo con agravante de género y contempla penas de hasta tres años de prisión.

Entre los objetivos de este anteproyecto está la definición jurídica de la violencia vicaria, así como establecer su tipificación como delito, articular medidas de prevención y la atención y reparación de las víctimas. Además, la norma busca dar cumplimiento a medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Desde 2013, cuando se empezaron a recabar datos, un total de 65 niños han sido asesinados por violencia vicaria. En este sentido, en 2024 fueron nueve los menores asesinados y tres en lo que va de 2025.