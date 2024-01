Redondo critica el discurso "racista" y "peligrosísimo" de Ayuso sobre los inmigrantes de Alcalá de Henares

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ofrece declaraciones a los medios a su salida de un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 18 de enero de 2024, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado el discurso "racista" y "peligrosísimo" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró este miércoles que se han producido "agresiones sexuales" en Alcalá de Henares por parte de inmigrantes.

En este sentido, Ayuso exigió al Gobierno un plan ante la "tremenda oleada" de migrantes y no llevarlos "de tapadillo" a la Península. También ha denunciado que la situación con la inmigración empieza a ser "ya insostenible" y que, pese a esto, las administraciones autonómicas y locales no tienen "información". Tampoco, según ha criticado, existe "colaboración real" con el Gobierno central, "que es quien tiene las competencias y quien puede tomar cartas en el asunto".

En concreto, hacía balance de la situación de Alcalá de Henares, hasta donde han llegado más de 1.200 personas, "una cifra que no deja de crecer". Asimismo, explicaba que en el centro de acogida que ha dispuesto el Gobierno "ya se han producido varias reyertas graves, incluidas algunas protagonizadas por personas que ya han estado detenidas por la Policía Nacional", así como ha habido "agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado".

"Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de sarna, del que se ha hecho cargo la Comunidad de Madrid para tratar a ocho inmigrantes, y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. Faltan recursos sanitarios en este centro", afirmó a renglón seguido.

Por su parte, Redondo ha recalcado que "no se puede asimilar la inmigración con la violencia", para añadir que "eso genera odio y genera además un muro entre la sociedad". Lo ha puesto de manifiesto este jueves en declaraciones a los medios ofrece declaraciones a los medios a su salida de un desayuno informativo de Fórum Europa.

En esta misma línea, ha señalado que este es un "momento histórico" en el que hay que "pasar página" de "racismos" y "actitudes xenófobas" que "no ayudan a la convivencia". "Desde el Gobierno de España lo que estamos intentando es generar precisamente una convivencia pacífica entre la ciudadanía y entre todos los sectores de la ciudadanía. Y discursos como este dificultan claramente esa convivencia pacífica necesaria en una sociedad democrática", ha subrayado.

Además, ha precisado que le parece una "irresponsabilidad" que estas declaraciones vengan desde una presidenta de comunidad, que "es todavía mucho más preocupante". En todo caso, ha agregado que no se trata de una declaración "aislada" y que cree que responde "a una deriva claramente populista" que espera "no cale". En este punto, ha expuesto que no cree que Ayuso rectifique, aunque si lo hiciera "ayudaría mucho" a la sociedad "que intenta buscar una vía pacífica de convivencia que cuando uno se equivoca pueda rectificar".

Igualmente, la titular de la cartera de Igualdad ha apelado a la "responsabilidad" y "a la ciudadanía". "Yo creo que la ciudadanía distingue perfectamente y no se deja engañar por estos discursos del odio y estos discursos populistas que desde luego perjudican seriamente la convivencia", ha manifestado.