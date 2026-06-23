Redondo dice que no va a hacer "una chapuza jurídica" con la Ley de Trata y PP le acusa de "desproteger a las mujeres"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que, tras la presentación del anteproyecto de Ley de Trata, se aprobó la Directiva europea de Trata, lo que ha oblidado a "reformular el proyecto", cuyo texto aún debe presentarse en segunda vuelta en el Consejo de Ministros.

"Lo que no vamos a hacer, en ningún caso, es una chapuza jurídica ni una tropelía jurídica. Esa se la dejamos a ustedes, como la de la (presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz) Ayuso con la ley del feto en la semana anterior. Es auténtica chapuza", ha denunciado.

Así se han expresado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, durante la que la senadora 'popular' Nidia María Arévalo Gómez ha preguntado a Redondo sobre por qué "ha incumplido" su compromiso de tramitar el Proyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos.

Durante su intervención, Redondo ha recalcado que "la democracia lleva tiempo" y "exige consensos y trabajo". Por ello, para reformular el proyecto, ha detallado que Igualdad "ha estado con el Foro de Trata en innumerables ocasiones, decenas y decenas de reuniones". En la actualidad, ha precisado que el proyecto se encuentra "en el último estadío", a la espera de los informes favorables del Consejo de Estado, Consejo Económico y Social, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal.

"Dicen que les importa mucho la igualdad pero están abrazados a Vox, que es negacionista de la igualdad, absolutamente negacionista de la violencia de género. Eso sí que es estar en misa y replicando. Les aprieta enormemente el zapato de la igualdad y nadie se cree lo que ustedes defienden", ha criticado.

Por su parte, Nidia María Arévalo ha denunciado que a Redondo "su modus operandi la retrata" ya que "falta a la verdad y sin ningún tipo de pudor tiene la cara dura de no dar explicaciones". "Lo mismo que lo hace con la ficticia Ley de Trata. Hoy, después de tres años, no ha dado ninguna explicación de por qué tanto retraso", ha criticado.

A su juicio, lo "único" que ha hecho la ministra con respecto a la normativa es "comprometer fechas que no ha cumplido". En este sentido, ha puesto el foco en cómo "todos saben que no hay voluntad política" para que el proyecto salga adelante y que Redondo "no tiene ni siquiera el visto bueno del Gobierno" para ello.

"Le voy a decir cuándo creo que se atascó. Claramente, cuando salió a la luz que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez se lucró de los negocios de prostitución de su familia política. Sí, ahí se enterró este debate. Porque ustedes son el Gobierno de los prostíbulos. Sí, ustedes han decidido proteger a Sánchez y desproteger a las mujeres que siguen esperando por esta ley", ha lamentado.