Redondo dice que el pacto del PP con Vox es un "problema" y los 'populares' le piden que no revictimice a las mujeres

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dicho este martes en la sesión de control al Gobierno en el Senado que el pacto del PP con Vox es un "problema" y los 'populares' le han pedido que no revictimice a las mujeres.

"El problema no es la LOGILS (Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual), el problema son ustedes, ustedes que gobiernan con la extrema derecha, ustedes que gobiernan con Vox en comunidades autónomas, en ayuntamientos. Y ahora nos anuncian que también van a pactar con la extrema derecha en Europa", ha asegurado Redondo a la pregunta de la senadora del Grupo Parlamentario Popular Miriam Bravo de si considera que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual es una buena ley.

Asimismo, Redondo ha recordado a los 'populares' las políticas de la "extrema derecha" sobre Igualdad. "¿Y sabe lo que hace la extrema derecha con ustedes en comunidades autónomas? ¿Sabe cuál es la política sobre igualdad de la extrema derecha con ustedes? Porque tanto monta Vox como Feijóo", ha apuntado.

En este sentido, ha destacado la desaparición de consejerías y concejalías de Igualdad donde gobiernan ambos partidos, así como la "censura" de la cultura de la igualdad, "vetando películas y obras de teatro sobre igualdad"; la "limitación" de los derechos de las mujeres sobre su propio cuerpo; la "negación" de la educación sexual y los derechos del colectivo de las personas LGTBI.

Además, ha dicho que el PP niega que el machismo sea una violencia estructural porque gobierna con Vox "y ellos lo dicen y se encargan de recordarlo casi cada día". Así, ha recordado las 11 mujeres víctimas de violencia machista este año y las 1.255 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. "¿Y sabe qué significa negar la violencia machista? Significa intentar que eso se tape y no podemos taparlo", ha añadido la ministra.

En la misma línea, ha criticado al PP que vaya a pactar con la "extrema derecha" también en Europa". "Eso es lo que tienen que explicar ustedes, porque ese sí que es un problema para las mujeres, aquí en nuestro país y también en la Unión Europea", ha agregado.

Igualmente, Redondo ha defendido la Ley del solo sí en sí, que ha tildado de "buena" porque "pone el consentimiento en el centro de las relaciones sexuales", que ha recalcado que "es un gran avance".

"NO INSTRUMENTALICE EL FEMINISMO"

Por su parte, Bravo ha pedido a Redondo que no revictimice a las mujeres, así como que no "instrumentalice" el feminismo. "Ministra, no revictimice a las mujeres, no instrumentalice el feminismo, que ustedes tuvieron la oportunidad de sacar esta ley en la legislatura anterior. Eliminen la enmienda que han incluido en la Ley de paridad, vetando al Senado en la aplicación del techo de gasto. Dejen de esparcir bulos y fangos vinculados con políticas decimonónicas, en vez de reconocer que se han equivocado con la LOGILS, porque no es una buena ley para las mujeres", ha destacado.

En este sentido, ha dicho que lo que tiene que hacer el Gobierno es aplicar "mejor" las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y hacer un reparto "adecuado" de los fondos.

Además, ha criticado que el Gobierno se "empeña" en "defender lo indefendible". "Sigue habiendo 126 agresores y más de 1.200 violadores beneficiados por la rebaja de condena", ha subrayado.

También ha preguntado a la titular de Igualdad si no cree que la defensa "constante" de esta ley "hace que las mujeres abusadas o maltratadas se sientan repudiadas, abandonadas o vilipendiadas por el Gobierno", que ha dicho que "debería defenderlas".

Finalmente, ha acusado al Ejecutivo por "utilizar" la ley del solo sí es sí "por puro electoralismo". "No quisieron negociar con el Partido Popular un texto alternativo, no quisieron debatirlo en el seno de la Comisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ahora, eso sí, para negociar y aprobar rápidamente la ley de amnistía, una ley que es indigna para España, a cambio de perpetuarse en el poder, para eso a ustedes se les pintan oros", ha destacado.