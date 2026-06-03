Redondo: "Hoy no se podría pensar España sin la cultura ni el pueblo gitano. No seríamos nada, seríamos mucho menos"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una foto de archivo - Álex Cámara - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha ensalzado "todo lo que aporta el pueblo gitano" a España pero también ha reconocido retos en educación, vivienda y empleo. "Hoy no se podría pensar España sin la cultura gitana ni sin el pueblo gitano. No seríamos nada, seríamos mucho menos", ha afirmado.

Redondo ha aprovechado su discurso para reivindicar la aportación del pueblo gitano, coincidiendo con la reciente conmemoración de los 600 años de su llegada a España. "Hay que reivindicar al pueblo gitano y todo lo que aporta, todo lo que supone", ha asegurado Redondo en el acto de presentación de los resultados de los 10 años de intervención del programa 'Calí, por la igualdad de las mujeres gitanas', de la Fundación Secretariado Gitano, celebrado en el Auditorio Fundación Mapfre.

En este sentio, ha subrayado que el éxito del programa se sustenta en tres pilares: liderazgo, eficacia y compromiso. Según ha señalado, una de las claves del programa es precisamente el acompañamiento individualizado que ofrece a cada participante, adaptándose a sus necesidades, capacidades y circunstancias concretas.

"Este programa transforma la sociedad española en su conjunto, la hace mejor, la hace más inclusiva y comparte una cultura ancestral que nos enriquece y nos hace mejores", ha indicado.

No obstante, ha advertido de que quedan retos por afrontar. Entre ellos ha mencionado el abandono escolar temprano, las dificultades de acceso a la vivienda y la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. "Vuestra aportación y vuestro talento es imprescindible para el crecimiento de nuestra economía como país", ha señalado dirigiéndose a las mujeres gitanas presentes en el acto.

A MUJERES GITANAS: "SOIS EL ORGULLO DE ESPAÑA"

Finalmente, Redondo ha animado a mirar con orgullo el camino recorrido y a mantener el impulso para eliminar barreras y desigualdades. "Vosotras sois el orgullo de España", ha concluido.

El programa desarrolla actuaciones específicas para promover la igualdad de las mujeres gitanas desde un enfoque integral, para lo que incorpora un equipo técnico de 44 profesionales, distribuidas en 42 localidades.

CASI 7.500 PARTICIPANTES

Su principal objetivo es promover la inclusión socioeconómica de las mujeres gitanas en situación de vulnerabilidad. A lo largo de lo últimos 10 años (2016-2026) han participado un total de 7.497 mujeres en itinerarios formativos y de empleabilidad. De ellas, 3.648 se han activado en la búsqueda de empleo, 948 han logrado un empleo y 1.989 han retomado estudios o formación. Además, 612 han sido atendidas en el Servicio de Apoyo a víctimas de violencia de género y se han registrado 1.708 casos de discriminación ética.

En este sentido, la directora general de la Fundación Secretariado Gitano, Sara Giménez, ha denunciado las "múltiples barreras" de mujeres gitanas en situaciones de vulnerabilidad y ha llamado a transformar entornos, la vida e inquietudes, labor que ha dicho que lleva a cabo el programa 'Calí, por la igualdad de las mujeres gitanas'. "Tenemos claro que el progreso del pueblo gitano es trabajar, reivindicar y trabajar en alianza", ha destacado.

Igualmente, ha pedido hacer a la mujer gitana "más fuerte de lo que es". "Y lo haremos con la educación, porque es lo que nos va a permitir decidir, es lo que nos va a permitir defender nuestra identidad como mujeres gitanas, Es lo que nos va a permitir una ciudadanía plena", ha asegurado.

El evento también ha contado con mesas de diálogo en las que han participado técnicas del programa 'Calí', quienes han expuesto sus vivencias y han reivindicado los resultados del mismo.

Según han explicado, muchas mujeres llegan con baja autoestima, escasa formación o sin un perfil profesional definido debido a situaciones de vulnerabilidad y discriminación acumuladas.

La mesa de diálogo también ha destacado la importancia de la colaboración con administraciones públicas y empresas. Así, han llamado a reforzar los servicios de información y acompañamiento para que las mujeres gitanas conozcan y ejerzan plenamente sus derechos, especialmente en situaciones de violencia de género.

Por su parte, empresas colaboradoras han señalado que el programa actúa como un "puente" hacia el mercado laboral, permitiendo identificar talento y facilitar oportunidades de formación e inserción profesional.

El programa 'Calí', está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la Fundación 'La Caixa', la Fundación Mapfre y más de 30 administraciones regionales y locales.