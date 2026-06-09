Redondo pide una Iglesia "aliada" contra la violencia machista en "púlpitos" y el día a día tras la alusión de León XIV

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la celebración del acto de ofrenda floral en recuerdo del político socialista Pedro Zerolo, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado este martes que la Iglesia "tiene que ser una aliada" en la lucha contra la violencia machista, después de que el Papa León XVI alertara sobre esta "realidad dramática".

"La Iglesia tiene que ser una aliada contra la violencia machista, desde los púlpitos y en el día a día de la vida de los fieles", ha asegurado la ministra en declaraciones a Europa Press.

De la misma manera, Redondo ha señalado que el Pontífice, en su defensa de los derechos humanos, está "en completa sintonía" con el Gobierno y con el Ministerio de Igualdad en relación con la preocupación por la violencia de género, "uno de los problemas de vulneración de los derechos humanos más importantes en la democracia española".

"La violencia contra las mujeres no tiene cabida en la Iglesia ni en la sociedad democrática y es responsabilidad de todos y todas reforzar todos los mecanismos para prevenirla y erradicarlo", ha subrayado la titular de la cartera de Igualdad.

El Papa, durante su discurso en la vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys de este martes, se ha referido a la violencia contra las mujeres como una "realidad dramática" y ha llamado a "abordarla todos, sea personalmente, sea como sociedad" y a "afrontarla en todas sus dimensiones".

"Tantas crónicas policiales, todavía hoy, reflejan un clima envenenado en las relaciones familiares de abusos y opresiones, y en particular de violencia contra las mujeres, que a menudo desembocan lamentablemente también en feminicidios", ha apuntado el Pontífice, en su visita a Barcelona. Esta es la primera alusión que el Papa hace durante su viaje a a la mujer y, concretamente, a la lucha contra la violencia de género.