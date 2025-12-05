Redondo responde a la Xunta sobre la protección de las víctimas de violencia machista: "No vamos a consentir amenazas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la presentación de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, en el Ministerio de Igualdad, a 3 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este viernes que no va a consentir "amenazas", en respuesta a las declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de Galicia, Diego Calvo, que avisó este jueves al Ejecutivo estatal que o se avanza con la Policía adscrita o le retirará tareas como proteger a víctimas de violencia machista.

"Desde el Ministerio de Igualdad no vamos a consentir amenazas. Exigiremos el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado", ha asegurado Redondo en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra después de que el consejero advirtiese este jueves en declaraciones a medios de que, si no hay avances en la renovación del convenio y mejora de la Unidad de Policía Adscrita, esta dejará de prestar otras funciones "que no sean de competencia autonómica" y apuntó, por ejemplo, a la protección de víctimas de violencia machista.

En este sentido, Calvo ratificó la "preocupación" de la Xunta ante la "falta de voluntad" que ve en el Gobierno en relación a alcanzar un acuerdo que permita cubrir la plantilla de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), actualmente con 338 agentes.

En el caso de la protección en situaciones de violencia machista, servicio, la Xunta remarca que es "de competencia exclusivamente estatal" y que la Xunta coopera desde 2016, "en base a un acuerdo de colaboración". Las Policías adscritas de otras comunidades, recalca la Administración gallega, no prestan esta protección como se hace en Galicia.