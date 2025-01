Redondo ve preguntas "machistas" en el interrogatorio a Mouliáa, que dice que puede "alejar" a víctimas de la denuncia

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha denunciado que en el interrogatorio a la actriz Elisa Mouliáa, que declaró ante el juez que investiga al exdiputado de Sumar Íñigo Errejón por un delito de agresión sexual, hay preguntas "machistas". Además, ha advertido de que éste puede "alejar" a víctimas de la denuncia.

"Lamentablemente, el interrogatorio que se ha filtrado aleja claramente a posibles víctimas futuras de la denuncia, porque estamos viendo un interrogatorio y una declaración claramente manipulada, capciosa, en la que hay preguntas estereotipadas, machistas, que inciden en una determinada respuesta, que probablemente no es la que la víctima quiere dar", ha asegurado Redondo en un vídeo difundido por el Ministerio.

En este sentido, Redondo ha dicho que desde el departamento que dirige están "realmente preocupados" porque este interrogatorio y estas declaraciones "pueden alejar a las víctimas de la denuncia". De hecho, ha insistido en que denunciar es "imprescindible" porque "es el paso que permite abrir la puerta del sistema de garantía y de protección".

Por otro lado, ha recordado que la Ley del solo sí es sí establece que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales y que cuando no existe, hay agresión sexual. "Por lo tanto, la víctima está diciendo que no ha habido consentimiento y eso es lo que tiene que valorar el juez. Ese cambio de paradigma es lo que no vemos en ese interrogatorio que se ha filtrado", ha apuntado la ministra.