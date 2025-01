La secretaria de Estado de Igualdad plantea incorporar coeficientes reductores de jubilación en trabajos feminizados

Hace un llamamiento a los hombres para que se incorporen a la tarea de los cuidados

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado para la Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, Aina Calvo, ha apostado por "seguir hablando" de incorporar "coeficientes reductores" en la edad de jubilación para trabajos feminizados, y ha interpelado a los hombres para que se incorporen a la tarea de los cuidados y acabar con la desigualdad de género durante la carrera laboral y en la jubilación.

"Desde la perspectiva de la Seguridad Social vamos a tener que seguir hablando, por ejemplo, de abordar la incorporación al sistema de jubilaciones anticipadas y, además, incorporar coeficientes reductores de aquellos trabajos feminizados que suponen un riesgo para la salud física. Yo vengo de un territorio donde tenemos un ejemplo muy claro, son nuestras Kellys, donde ese trabajo intensivo en el ámbito turístico es muy paradigmático y son una de las caras visibles de ese trabajo que queda por hacer", ha subrayado Calvo.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves durante una jornada organizada por el Instituto de las Mujeres, en colaboración con la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sobre el acceso a la jubilación anticipada en empleos feminizados y precarizados.

Además, Calvo ha relacionado la desigualdad en la jubilación con la tarea de los cuidados realizados en su mayoría por mujeres y que están, según ha dicho, "infravalorados" a pesar de que se estime que en España ese conjunto de trabajo no remunerado supondría, "en cálculos aproximados, un 40% del PIB".

Según ha precisado, esto tiene que ver con "las diferencias en la retribución salarial, con el mayor número de mujeres en los contratos a tiempo parcial, con las reducciones de jornada y excedencias por cuidados familiares".

Por ello, ha remarcado que las políticas que intentan avanzar en términos de conciliación y de corresponsabilidad debe "interpelar radical y directamente a los hombres".

"La tarea de cuidados cae sobre nuestras espaldas, estamos invisibilizadas, estamos infravaloradas en ese sentido, pero eso no lo vamos a arreglar solamente con buenas políticas de conciliación, que son imprescindibles. Necesitamos que los hombres se incorporen también en la tarea de cuidados", ha insistido.

"PONERSE LAS GAFAS DE COLOR VIOLETA"

Durante el encuentro también ha tenido lugar una mesa de debate en la que expertos en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social han apostado por ponerse las "gafas de color violeta" para analizar el acceso a la jubilación anticipada en empleos feminizados.

Según han recordado, la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en España en aquellos grupos o actividades que se consideran peligrosas y acusan elevados índices de mortalidad pero hasta ahora, esta posibilidad de anticipación de la edad de jubilación no ha tenido en cuenta el trabajo doméstico y de cuidados, a las aparadoras del calzado, a las camareras de piso o las mujeres de la pesca, al no reconocerse suficientemente el riesgo de trabajos altamente feminizados y precarizados.

La profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Grau, ha dicho que la "brecha original se encuentra en la maternidad y en los cuidados". "Sigue siendo el hecho diferencial, el hecho biológico el que marca las diferencias tanto en el mercado de trabajo como en las pensiones", ha subrayado.

Por ello, ha pedido que cualquier reforma en el ámbito de las pensiones se haga "con gafas de color violeta" porque, si no, algunas medidas podrían tener unas consecuencias "nefastas" para las mujeres, con "carreras de cotización más cortas que los hombres y bases de cotización más bajas".

Entre los sectores más afectados por las desigualdades y la precarización, Grau ha citado el de las camareras de piso, conocidas como 'Kellys' o el de las empleadas del hogar.

Por su parte, la profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Carlos III, María Gema Quintero, se ha referido a los trabajadores que pueden beneficiarse de reducciones en la edad de jubilación, como los mineros, trabajadores del mar, pilotos, bomberos, toreros y artistas, para advertir de que se trata "eminentemente, de colectivos masculinizados", mientras que "los sectores feminizados siguen abandonados".

Además, ha precisado que "a veces hay una confusión entre qué es penosidad y qué es situación precaria laboral" y ha puntualizado que, a veces, aunque no haya penosidad, sí hay determinadas carencias de cumplimiento o de articulación de mecanismos de prevención de riesgos laborales.

"De tal manera que hay colectivos muy feminizados, en sectores muy feminizados, donde la actividad no necesariamente tendría que ser peligrosa, pero acaba teniendo efectos perniciosos", ha puntualizado.

En este sentido, el doctor y profesor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid Matthieu Chabannes, ha insistido también en la necesidad de ponerse las "gafas con perspecriva de género" para legislar sobre la seguridad y salud en el mundo laboral.

Por ejemplo, ha lamentado que no se reconocen problemas de salud derivados de las condiciones laborales de las mujeres como "la parcialidad, la temporalidad, la doble jornada que incrementan su exposición a determinadas patologías como puede ser la fatiga física y mental".

Además, ha señalado que "muestra de la ceguera de la norma" es "la nula referencia al cáncer de mama o de ovario entre los cánceres ocupacionales". Asimismo, ha apuntado que las mujeres están infraprotegidas en relación a los "riesgos psicosociales" que tienen por la "mayor prevalencia" de factores como "la segregación ocupacional o el acoso sexual en el trabajo".

Por su parte, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Complutense de Madrid, José Luis Tortuero, ha indicado que "la Ley de Seguridad Social" es "ciega, es paralítica" porque "es de 1966". Por ello, ha invitado a "actuar" sin perder "la perspectiva de dónde está el origen" de la "discriminación".

Además, ha propuesto habilitar "una vía nueva" para medir los efectos de los trabajos feminizados de cara a una posible reducción de la edad de jubilación. "La mujer que está en una residencia cuidando enfermos, no tiene los elementos externos de medición de los típicos trabajos peligrosos o insalubres. Tiene otros, que no tenemos instrumentos de medición, que no los tenemos y que cuando los intentamos aplicar, hacen agua por todos los sitios. ¿Eso a dónde nos debe llevar? Pues nos debe llevar a que seamos conscientes de que la vía a utilizar tiene que ser otra", ha subrayado.