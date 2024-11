El Senado aprueba la toma en consideración de una ley para aplicar el IVA del 4% a todos los servicios de dependencia

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una Proposición de Ley presentada por Junts por la que se modifica la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, para aplicar el tipo impositivo del IVA del 4% a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia no exentos.

La proposición ha recibido el apoyo de PP, PNV, UPN, el voto en contra del PSOE y la abstención de VOX, ERC y EH Bildu. En total, ha recibido 152 votos a favor, 89 en contra y 16 abstenciones.

Para defender la proposición de ley, el senador de Junts, Francesc Xavier Ten, ha señalado que es "una iniciativa simple, práctica, pragmática que ya tiene antecedentes que decayeron" y con la que quieren ser "altavoz" de "todas aquellas personas dependientes y de sus familias que todavía no han visto reconocida su situación para poder acceder a una prestación o a una plaza pública o concertada y que por su incapacidad para realizar de forma autónoma las actividades de su vida, necesitan contratar servicios de asistencia de forma privada".

"En muchos casos, desgraciadamente, puede que no lleguen a haber resuelto satisfactoriamente su solicitud. Fallecerán en el intento", ha advertido Ten.

Además, ha pedido no entrar en el argumentario "de quien más tiene que más pague" porque, según ha precisado, no se trata de "ricos de la lista Forbes" sino de personas a las que "posiblemente porque han tenido ahorros y un pisito en propiedad de esfuerzo de toda su vida trabajando", ahora "se les clasifica de tal forma que no entran en el cupo de servicio público". "No porque sean rentas altas, sino porque el cupo es bajísimo, porque no hay plazas", ha insistido.

En este sentido, se ha preguntado "por qué un mismo servicio tiene esta doble clasificación impositiva" y ha criticado que, actualmente, estos servicios "tienen el mismo IVA que las importaciones de objetos de arte y antigüedades" o que "los servicios de balneario".

En el turno de portavoces, el senador del PSOE Mario Soler ha afeado a Junts que "llevan presentando esta misma proposición de ley desde el año 2018 sin haber cambiado ni actualizado una sola coma" y ha dicho que "erran el tiro" porque piden "ayudar a empresas que hacen negocio con la salud".

"Hoy discutimos una proposición de ley cuyo título pide aplicar el tipo impositivo del IVA del 4% a la prestación de todos los servicios de atención a la dependencia exentos. Dicho así señorías, parece que el Gobierno es tan malo que le está imponiendo el tipo máximo de IVA a todos los servicios de atención a dependencia y esto está muy lejos de lo que es la realidad en nuestro país porque con la ley de dependencia que Zapatero aprobó, Rajoy desmanteló y Sánchez rescató se ha establecido prestaciones de servicio a través de centros públicos gratuitos y que no pagan IVA, ni 20 ni 10 ni 4%", ha defendido el senador socialista.

Mientras, desde el PP, el senador Bienvenido de Arriba Sánchez ha apoyado la proposición de ley y ha recordado que "fue un gobierno del Partido Popular quien negoció con las entidades del sector de la dependencia una reducción al 4% del IVA para determinados servicios en los presupuestos generales del estado para 2018", afeando, al mismo tiempo que "la ralentización y el verdadero parón de la ley de dependencia lo acordó un gobierno socialista en 2010".

Por su parte, el senador de Vox Fernando Carbonell ha señalado que tributar al 4% por la teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial "puede contribuir, aunque mínimamente, a potenciar un sistema de atención domiciliaria y hospitalización domiciliaria" pero ha defendido que lo que debe hacerse es que "la ley de dependencia se cumpla en tiempo y forma".

Mientras, desde UPN, la senadora María Mar Caballero, ha destacado que esta propuesta "cuenta con un amplio respaldo social" porque "muchísimos colectivos y asociaciones" llevan "años solicitando esta equiparación del IVA". "No tiene explicación que un mismo servicio prestado en un mismo lugar y a una misma persona tenga una tributación diferente si la plaza es pública o concertada o si es privada", ha remarcado.

También ha mostrado su apoyo la senadora del PNV María Dolores Etxano, que ha defendido que los servicios de dependencia que todavía están sometidos al 10% "pasen a tener un IVA superreducido del 4%" porque "los cuidados a la dependencia son un servicio necesario en tanto que un derecho subjetivo". En todo caso, ha pedido al Estado que cumpla con la financiación pues el porcentaje que aporta al sistema de dependencia "todavía dista mucho de ese 50% que debería ser".

Asimismo, la senadora de ERC Sara Bailac considera que es una "necesidad urgente" dar respuesta a "una situación injusta para las personas dependientes" pero ha dicho que no se conforman con "bajar el IVA" y, por ello, ha anunciado que junto a EH Bildu han registrado este mismo miércoles una proposición de ley para que el Estado "cumpla toda la exigencia para que el gobierno español cumpla con la financiación que requiere la ley de dependencia".

"Proponemos ir más allá y crear un mecanismo de seguimiento y control que garantice la financiación por parte del Estado, por parte del gobierno español, y de las comunidades autónomas a la ley de dependencia", ha explicado Bailac.

Según recuerdan ERC y EH Bildu en el texto de su propuesta, al que ha tenido acceso Europa Press, la Ley 39/2006 preveía un modelo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas, estableciendo que ambas partes deberían aportar el 50% de los recursos necesarios para el desarrollo del sistema. Sin embargo, denuncian que "desde su entrada en vigor, el Estado nunca ha cumplido este compromiso, contribuyendo con porcentajes que, en algunos casos, no superan el 14,8% del coste total".