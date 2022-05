STEs-i exige al Gobierno que garantice el derecho de familias monoparentales a tener 16 semanas adicionales de permiso

Critica que la ministra Ione Belarra no ha respondido a su solicitud para mantener un encuentro sobre el tema

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical (STEs-i) ha reclamado al Gobierno que reconozca por ley el derecho de las familias monoparentales a tener 16 semanas adicionales de permiso por nacimiento de hijos y lactancia, ante las sentencias judiciales favorables a este derecho en trabajadoras del ámbito de la educación.

Así lo han exigido este jueves en una rueda de prensa miembros del sindicado como Sonia Blanco Esquivias, responsable de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical; Beatriu Cardona i Prats, portavoz de Intersindical Valenciana. También han participado en el acto otras representantes del sindicato como Mari Carmen Gil o Sandra Serra Teruel.

En una rueda de prensa, Sonia Blanco ha explicado que el Real Decreto-ley 6/2019, que regula los permisos de paternidad y maternidad, "no ha tenido en cuenta a hijas e hijos nacidos en familias monoparentales", y ha puesto sobre la mesa la existencia de sentencias judiciales "que han dado la razón a familias monoparentales en diferentes territorios" del país como País Vasco, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia o Baleares.

"Se están ganando todas y cada una de las sentencias. Por lo que estamos viendo, los tribunales lo ven clarísimo. Pues lo debería ver también bien claro el Gobierno del Estado y, por tanto, modificarlo todo", ha declarado Beatriu Cardona i Prats.

En su intervención, Sonia Blanco ha defendido que "cada vez son más las familias monoparentales con hijos e hijas que necesitan un amparo legal" y ha reclamado que "no se cuestionen estos permisos y que puedan disputar de las 16 semanas más, que tiene cualquier familia biparental".

En este sentido, la responsable de la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical ha explicado que en septiembre de 2021 el sindicato solicitó una reunión con la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, para abordar este tema y que se tuviera en cuenta para la elaboración de la Ley de Familias. "No obtuvimos respuesta. De hecho, esta ley está a punto de salir y no tenemos conocimiento de nada", ha criticado.

"NO ES UNA VICTORIA TOTAL"

Para el sindicato, según ha afirmado Blanco, "es una alegría haber conseguido ganar estas sentencias, pero no es una victoria total". "No debemos olvidar que esto debe hacerse por ley y no tener que pasar todo esto por un trámite judicial que implica a las familias monoparentales en un proceso que, en muchos casos, no quieren ni siquiera iniciar por el desgaste emocional que puede conllevar", ha relatado.

Beatriu Cardona i Prats, portavoz de Intersindical Valenciana, ha detallado que una sentencia de una trabajadora de Bilbao, antes de la pandemia, ya reconocía que "el derecho del menor y la menor a ser cuidada en las mismas condiciones era vulnerado", así como otros fallos recientes añaden la discriminación por razón de género, "ya que el 80% de las familias monoparentales están conformadas por una mujer y su descendencia".

"Resulta urgente, y es nuestra prioridad, que se modifique tanto el Real Decreto Ley 6/2019, que establece la]norma básica de los permisos, como las normativas que tenemos en las diferentes administraciones autonómicas ya que en algunas sí que se reconoce el derecho", como por ejemplo en Cantabria, ha afirmado, al tiempo que ha reclamado que se extienda a todas las trabajadoras del ámbito público y privado.

Según ha defendido Mari Carmen Gil, los fallos judiciales ponen de relieve que estas familias "tienen ese derecho a tener las mismas semanas de permiso que las familia biparentales" y ha agregado que en España el 10% de las familias son monoparentales, de ellas, el 80% están conformadas por mujeres y sus hijos. Así, ha instado a las familias a reclamar este derecho, mientras la ley no lo refleje.

Finalmente, Sandra Serra Teruel, del área de la Mujer de STEs-i de Baleares, ha destacado que se trata de "una discriminación" por lo que "hay que legislar a favor" de este derecho. "Mientras no se reconozcan 32 semanas en familias monoparentales, seguirá habiendo discriminación", ha zanjado.