'Stick To The Plan', De Dead Pixel Tales (Málaga), Elegido Mejor Videojuego Accesible De Fundación ONCE

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

'Stick to the plan', de Dead Pixel Tales (Málaga) ha sido elegido Mejor Videojuego Accesible de Fundación ONCE en la V edición del concurso nacional 'Indie Games Málaga'.

Así lo ha dado a conocer este lunes la Fundación ONCE, que ha detallado que 'Stick to the Plan' es un juego de puzles en el que, a través de un perro llamado Roberto, ayudado de su palo favorito, ayuda a superar los desafíos.

El jurado ha decidido otorgarle el premio por su "buen diseño y sutileza a la hora de incluir las medidas de accesibilidad de una forma inteligente y fluida dentro de las distintas mecánicas y elementos de juego".

El videojuego se ha alzado ganador frente a 'Cage me not', de Integron Universe SL (Barcelona); 'A non farming game', de Grupo 3 Studio (Barcelona); 'Camper Van: Make it Home', de Malapata Studio (Málaga), y 'Unlighted', de Fun Valley Game Studio (Córdoba).

Con este reconocimiento al mejor videojuego accesible, dotado con 4.000 euros, Fundación ONCE y el Polo Nacional de Contenidos Digitales pretenden impulsar el desarrollo de videojuegos inclusivos que incorporen la temática de la discapacidad para tratar así de sensibilizar, concienciar y normalizar la percepción que tiene la población general sobre el colectivo de personas con discapacidad.

La V edición del concurso nacional 'Indie Games Málaga' es una iniciativa del Polo Nacional de Contenidos Digitales, cuya titularidad corresponde a la Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, Promálaga, del Ayuntamiento de Málaga.