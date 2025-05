SumandoCuidados, la campaña de COCEMFE que denuncia barreras en el acceso a la salud para personas con discapacidad

MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) ha lanzado la campaña #SumandoCuidados, con motivo del día 3 de mayo, Día Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar las brechas y retos en el acceso a la salud y tratamientos de las personas con discapacidad física y orgánica en España.

En el marco de esta campaña, la entidad ha presentado los estudios 'Informe sombra en el marco de la revisión periódica de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad: La brecha de derechos en salud de las personas con discapacidad física y orgánica' y 'Estudio sobre sobre los factores condicionantes del acceso a tratamientos y terapias adecuadas en las personas con discapacidad física y orgánica en España', sobre las carencias del sistema sanitario desde una perspectiva de derechos.

Según ambos informes, las personas con discapacidad física y orgánica se enfrentan barreras estructurales y sistemáticas que vulneran su derecho a la salud, reconocido por la Convención de Naciones Unidas. Así, denuncia que persisten dificultades de acceso por falta de accesibilidad física y digital, desigualdades territoriales, copagos elevados, carencias en salud mental, ausencia de continuidad asistencial y una visión "excesivamente biomédica que no atiende al bienestar integral de estas personas".

Según COCEMFE, el 89,4% de personas con discapacidad física y orgánica no acceden a rehabilitación a través de la sanidad pública y el 84,7% no reciben rehabilitación por ninguna vía, mientras que el 88,5% no accede a apoyo psicoterapéutico, mientras que más del 10% se ha sentido discriminado en los servicios sanitarios. Además, los elevados copagos y la falta de financiación de medicamentos esenciales generan un sobrecoste que limita el acceso a tratamientos, especialmente en enfermedades raras o crónicas.

A estas barreras, según COCEMFE, se suman la falta de formación del personal sanitario en trato inclusivo y de recursos para proporcionar una atención adecuada, la exclusión en programas de salud pública y la ausencia de una regulación estatal que garantice la rehabilitación como derecho universal. El impacto de los determinantes sociales, como la precariedad económica o la exclusión social, también incide directamente en la salud física, mental y emocional de las personas con discapacidad.

"SISTEMA SANITARIO INJUSTO"

"No se puede hablar de un sistema sanitario justo si las personas con discapacidad seguimos enfrentando tantas barreras para acceder a los tratamientos necesarios", según el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, que ve "urgente transformar el sistema de salud para que cumpla con los principios de accesibilidad, equidad, calidad y universalidad recogidos en la Convención".

Entre las principales propuestas recogidas por COCEMFE se encuentran eliminar las barreras arquitectónicas y digitales en centros sanitarios; garantizar la equidad territorial en el acceso a tratamientos, rehabilitación y dispositivos de apoyo; reforzar la salud mental; asegurar la asequibilidad de medicamentos; y proporcionar al personal sanitario todas las herramientas que necesitan para poder ofrecer un trato inclusivo.

La campaña #SumandoCuidados, desarrollada por COCEMFE, está financiada a través de las subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social de la convocatoria del 0,7 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y la subvención nominativa a favor de COCEMFE para la aplicación efectiva de derechos, mejora de la calidad de vida y la promoción de la salud de las personas con discapacidad física y orgánica.