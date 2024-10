Torres dice ser "menos optimista hoy que el martes" sobre el acuerdo de inmigración pero confía en el "sentido común"

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reconocido que es "menos optimista hoy que, por ejemplo, el martes" sobre un acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería que permita el reparto de menores migrantes llegados a Canarias, aunque confía en que se "imponga el sentido común".

Ha insistido, en una entrevista en TVE recogida por Europa Press, en "ser escrupuloso con la discreción" para que avancen las negociaciones y llegar a una propuesta "en la que todos" tengan que ceder. En este sentido, ha instado al PP a negociar "porque se necesitan sus votos" para aprobar la reforma y "porque gobierna en la mayoría de las comunidades, también en Ceuta, Melilla y Canarias, y no es lógico que no apoye una medida para estos territorios".

Por ello, ha expresado su confianza en que "prevalezca el sentido común y el criterio de Estado y no ventajas partidistas". Ha asegurado, no obstante, "no entender declaraciones recientes de dirigentes del PP diciendo que no son optimistas, cuando se han dado pasos de poner sobre la mesa propuestas". "Yo creo que si hay voluntad esto tiene que salir".

Respecto a la carta enviada por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, en la que ofrece ayuda para reubicar menores migrantes no acompañados de Canarias, pero insta a Pedro Sánchez a solicitarla, Torres ha asegurado que la solución "es que el resto de territorios de España acojan a menores no acompañados que están en Canaria y exigir también a la Unión Europea que lo haga el resto de países".

En su opinión, "no tiene sentido que se exija a Francia , Bélgica o Alemania que acojan menores quienes no quieren hacerlo en sus comunidades". "Eso es un gesto que no tiene lógica, ni coherencia, es muy hipócrita", ha añadido.