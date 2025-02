Vox confía en que la justicia funcione "de forma independiente" en el juicio a Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha señalado este martes que confía en que la justicia funcione "de forma independiente" en el juicio al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por el beso a la jugadora Jenni Hermoso.

Así lo ha puesto de manifiesto Millán en rueda de prensa en el Congreso, donde ha dicho que "la función de los políticos, entre otras cosas, tiene que ser la de dejar trabajar a la justicia de forma independiente, libre, con arreglo a la ley y sin injerencias".

"Con lo cual, yo no tengo absolutamente nada que opinar sobre ese juicio y yo lo que espero es que la justicia funcione de forma independiente, que es lo que lamentablemente no viene ocurriendo por culpa de las injerencias de los grandes partidos políticos en la justicia desde hace años, como por ejemplo ese pacto con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que mencionaba antes o los constantes insultos desde la tribuna del Congreso a los jueces. Con lo cual, yo como política no tengo absolutamente nada que opinar sobre la labor de un juez. Y ahí me quedo", ha apuntado Millán.

El juicio contra Rubiales ha empezado este lunes 3 de febrero. El exmandatario se enfrenta a una petición por parte de Fiscalía de dos años y seis meses de cárcel. Los hechos sucedieron el 20 de agosto de 2023 en Sidney (Australia) en la entrega de medallas a las jugadoras de la Selección española femenina de fútbol tras su victoria en la final del Mundial.