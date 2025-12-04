Vox reprocha al PSOE que "pierda" denuncias por abuso sexual: "No son capaces ni de poner orden en su propio partido"

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La portavoz del VOX en el Congreso, Pepa Millán, ha afeado al PSOE que "pierda" denuncias por acoso sexual en alusión las presentadas contra el exasesor de Moncloa, Francisco Salazar, por mujeres que trabajan para él y ha calificado a la Ministra de Igualdad, Ana Redondo, de "hooligan" de Sánchez.

"Mientras tengamos en el gobierno a personas que desprecian a las mujeres, que se gastan el dinero de todos los españoles en prostitutas, que ante una denuncia de acoso al partido que gobierna no solo la pierden, si no que no hace absolutamente nada, si no son capaces de poner orden en su propio partido, no va a ser tampoco capaces de ponerlo en España", ha asegurado Millán en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Para la portavoz parlamentaria, el Gobierno "ha desatendido a las víctimas" y ha colocado en el centro de sus críticas al Ministerio de Igualdad sobre el que se ha preguntado "cómo es posible que reciba 500 millones de euros y no haya sido capaz de reducir en un sólo dígito el número de víctimas" de la violencia machista. En su opinión, "algo está fallando" y ha recordado los problemas registrados en las pulseras para el control de agresores machistas.

En este sentido, ha acusado al Gobierno de "colocar activistas" en vez de técnicos al frente del Ministerio que "sepan como funciona verdaderamente una situaciónn de violencia o de crisis". "Qué pasa cuando se colocan activistas, que fallan las pulseras antimaltrato, que no saben solventar este tipo de situacion, que no ofrecen una cobertura a todas esas mujeres que han sufrido violencia", ha argumentado Millán que ha aludido también a los problemas registrados con la "desastrosa" Ley del solo sí es sí.

Para la dirigente de Vox, la exministra de Igualdad Irene Montero es "una activista" y la actual titular del ministerio, Ana Redondo, se comporta como "hooligan" de Pedro Sánchez. "Hace mucho tiempo que tendría que haber presentado su dimisión por el fallo de las pulseras que recientemente han vuelto a fallar y no sabemos por qué insiste en este sistema ni se ha hecho nada al respecto todavía", ha incidido.

Preguntada por las medidas que adoptaría Vox para atajar la violencia machista ante los últimos casos registrados esta semana Millán ha recordado que su partido "ha sido el único que ha propuesto la cadena perpetua para todos aquellos delitos de índole sexual como la violación porque no sólo se debe endurecer la condena a todos aquellos degenerados que cometen este tipo de crímenes, sino que también debe ser un sistema disuasorio".

Ha planteado, además, la necesidad de dotar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado de medios "para que persigan el delito porque en muchas ocasiones se encuentran maniatados ante situaciones muy graves", así "como ayudar a todos los juzgados y a los jueces a salir del estancamiento en el que están para que puedan perseguir de forma efectiva estos delitos".

La portavoz parlamentaria ha hecho también hinacapié en "dejar de promocionar e importar culturas que consideran mayoritariamente que, por el hecho de ser mujer, hay que andar tres pasos por detrás del marido".