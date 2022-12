10 avances para la infancia en 2022: del fin del matrimonio infantil en Zimbaue a la participación en la COP27

Archivo - Niños jugando - SAVE THE CHILDREN - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Save The Children ha destacado que, en el año 2022, se han producido algunos "avances" en la protección de la infancia en el mundo, por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil en algunos países o la participación de niños y niñas en las negociaciones climáticas, aunque también lamenta retrocesos como la "devastadora" noticia de la prohibición de la educación de las niñas afganas mayores de 12 años.

En todo caso, la ONG de infancia destaca que "lo cierto es que el año que acaba refleja los resultados de la lucha de muchas personas para mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas".

En concreto, enumera diez cambios positivos, el primero de ellos, los avances para acabar con el matrimonio infantil en Zimbaue y Sengal. La organización recuerda que el pasado mes de mayo entró en vigor la Ley de Matrimonios de Zimbabue, que prohíbe el matrimonio infantil; y de forma paralela, el Gobierno de Senegal presentó su Plan de Acción Nacional para el Abandono del Matrimonio Infantil.

Por su parte, Zambia y Mauricio prohibieron el castigo corporal en todos los ámbitos de la vida de los niños y niñas, proporcionando a casi 10 millones protección legal frente al castigo violento, mientras que Cuba prohibió el castigo corporal en el hogar y el cuidado alternativo, y Kenia aprobó una Ley de la Infancia.

Asimismo, la ONG destaca que, por primera vez, los países reconocieron formalmente a los niños y niñas como agentes de cambio ante la crisis climática y acordaron que los gobiernos deberían incluirles en el diseño y la puesta en práctica de políticas relacionadas con el clima.

En concreto, Save the Children ayudó a diez menores egipcios a asistir a la COP27, entre ellos a Mustafa, de 12 años, de Minya, en la orilla occidental del río Nilo (Egipto), quien afirmó que las lluvias cada vez más intensas han provocado inundaciones y cortes de electricidad que a veces le impiden ir a la escuela o estudiar. "Yo no he causado la crisis climática. Nunca construí una fábrica, nunca compré un coche, nunca contaminé el medio ambiente", señaló.

Por otra parte, en noviembre de 2022, 82 estados, entre ellos, más de dos tercios de los miembros de la OTAN y dos de los diez mayores ejércitos del mundo, respaldaron oficialmente una declaración política para proteger a la población civil contra las consecuencias del uso de armas explosivas en zonas pobladas, una situación que afecta especialmente a los niños y niñas. Save The Children advierte pide "una aplicación enérgica y urgente".

REGRESO A CASA DE CIENTOS DE NIÑOS DE SIRIA

Entre los avances conseguidos este año, la organización también pone de relieve el regreso a casa de cientos de niños y niñas que llevan años atrapados en campos inseguros e insalubres en el noreste de Siria, lo que demuestra, según la ONG, "una mayor voluntad de la comunidad internacional de llevarlos a casa, incluida España".

De junio a noviembre, 411 niños, niñas y mujeres regresaron a casa desde los campos que albergan a personas desplazadas desde la caída del ISIS, casi el mismo número que los repatriados entre enero de 2021 y mayo de 2022. En total, este año ha habido un aumento del 60% de niños y niñas repatriados desde los campos.

Igualmente, la ONG ha destacado que en 2022 ha podido entregar ayuda en Tigray (Etiopía), por primera vez en más de un año, gracias a un acuerdo de paz. Con cientos de miles de personas enfrentándose a niveles catastróficos de hambre y con 13 millones de personas necesitadas en las regiones de Tigray, Amhara y Afar del norte, esta ayuda era "de extrema necesidad", según señala la ONG. Si bien, avisa de que siguen existiendo dificultades.

En cuanto a los derechos de las personas con discapacidad, Save The Children también ha destacado los avances logrados en Nigeria pues la Cámara de la Asamblea del Estado de Zamfara, en el noroeste del país, aprobó a principios de este año el proyecto de Ley de Protección Social y el Proyecto de Ley de Discapacidad, que garantiza el derecho a las redes de seguridad social para las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Además, la ONG subraya el "compromiso histórico" de una comunidad de una zona remota de las montañas del Mar Rojo, en Sudán, que se comprometió a poner fin a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil, siendo la primera de esta zona que lo hace.

Una comadrona de esta comunidad, Fátima, explica que se sintió motivada a apoyar esta decisión tras comprobar los efectos nocivos de estas prácticas tradicionales. "En mi trabajo he visto las consecuencias de la mutilación genital femenina, como hemorragias, fuertes dolores, complicaciones en el parto y, en el peor de los casos, incluso la muerte. En nuestra zona, este procedimiento se ha realizado a niñas de tan solo dos años", relata.

En 2020, Sudán tipificó como delito todas las formas de ablación genital femenina. Sin embargo, se requiere un compromiso y un seguimiento muy estrechos de la comunidad para garantizar la aplicación de esta ley. El matrimonio infantil sigue siendo legal en Sudán y combatirlo es uno de los objetivos de Save the Children.

Finalmente, la ONG destaca, entre los avances conseguidos este año 2022, la lucha contra la desinformación sobre la Covid-19 en Nepal y la "victoria" de la participación infantil en Etiopía, Guatemala y la Unión Africana.