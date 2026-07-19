15 museos de España a los que pueden acudir familias con niños con autismo

Archivo - El Museo Casa Natal de Cervantes, a 20 de mayo de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Red EMPOWER ha impulsado una red de 15 museos de la Comunidad de Madrid, Galicia, Castilla y León y la Comunidad Valenciana que incorporan recursos de accesibilidad cognitiva para facilitar la visita de niños con autismo y sus familias, mediante herramientas como pictogramas, agendas visuales y otros soportes que permiten anticipar el recorrido y reducir la incertidumbre.

La organización ha explicado este martes que su objetivo es contribuir a que las instituciones culturales sean espacios "más predecibles, comprensibles y acogedores" a través de programas de formación y acompañamiento dirigidos a los equipos educativos de los museos. Según ha señalado, este modelo ha permitido llegar a más de 4.700 personas con autismo y sus familiares y ha formado a más de 500 profesionales para acompañar a las familias durante las visitas.

Entre los recursos que emplean estos espacios figuran pictogramas, secuencias y agendas visuales que permiten conocer de antemano el desarrollo de la actividad, desde la llegada hasta la despedida. Asimismo, estas herramientas muestran el recorrido por las exposiciones, los talleres previstos y las normas básicas de convivencia del museo, con el fin de facilitar la comprensión del entorno y disminuir la incertidumbre ante espacios desconocidos.

La Red EMPOWER está integrada por museos como el Museo de Pontevedra; el Museo de la Energía de Ponferrada y La Térmica Cultural, en Castilla y León; el Museo Arqueológico Provincial de Alicante; y diversos espacios de la Comunidad de Madrid, entre ellos el Museo ICO, el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, el Real Jardín Botánico-CSIC, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de América o la Casa Natal de Cervantes.

La fundadora y consejera delegada de EMPOWER, Laura Donis, ha defendido que "el acceso a la cultura debe ser un derecho real para todas las personas" y ha asegurado que la red trabaja para que los museos sean "espacios predecibles, comprensibles y acogedores para las personas con autismo y sus familias".

En este sentido, ha afirmado que disponer de recursos de accesibilidad cognitiva supone una diferencia "fundamental" para que puedan disfrutar de estas experiencias "con tranquilidad, autonomía y en igualdad de condiciones".

Por su parte, Carola, madre de una niña con autismo participante en el programa, ha señalado que la Red EMPOWER les ha permitido "sentir que existen entornos públicos donde no es juzgada sino aceptada y bienvenida", una experiencia que, según ha indicado, les ha aportado "esperanza y alegría" además de seguridad para participar en nuevos espacios culturales.

Sobre su hija, Carola ha destacado que el programa le ha proporcionado "disfrute y alegría en cada sesión" y que la continuidad de las actividades le ha permitido ganar confianza e interactuar progresivamente con otras familias y con el equipo educativo.