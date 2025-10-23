El 72% de jóvenes piensa en el precio antes de comprar, aunque el 60% de los padres creen que hacen un consumo impulsivo

Un estudio de Fundación BBVA revela una brecha perceptiva en torno al consumo juvenil

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 30% de los adolescentes compra sin supervisión adulta y el 72% dice que piensa en el precio antes de realizar una compra. Sin embargo, el 60% de sus progenitores consideran que sus hijos tienen un consumo compulsivo y no comparan precios.

Así se desprende del informe Mark-Teen, realizado por la profesora titular del área de Publicidad y adjunta al vicerrectorado de Investigación en la Universidad Villanueva, Beatriz Feijoo, que muestra que los adolescentes españoles no solo deciden cada vez más sobre su propio consumo, sino que también intervienen en la economía del hogar. La realización el estudio cuenta con financiación de una beca Leonardo de la Fundación BBVA.

El estudio --basado en una encuesta representativa a 2.176 personas (1.088 menores y 1.088 progenitores)-- revela una brecha perceptiva en torno al consumo juvenil. Los menores declaran comportamientos más reflexivos y responsables -comparar precios, revisar reseñas o atender a criterios de sostenibilidad-, mientras que los adultos amplifican la idea de que los menores mantienen un consumo de compra impulsiva.

El 65% de los adolescentes maneja dinero habitualmente, la mayoría lo obtiene a través de una paga (58%) o de familiares directos, y más de la mitad ahorra una parte de lo que recibe. Pese a este manejo autónomo, el informe detecta una asimetría educativa: los jóvenes se perciben responsables y reflexivos en su consumo, pero sus familias tienden a subestimar su capacidad de gestión. Paralelamente, dos tercios de los adultos creen hablar de finanzas a menudo con sus hijos, pero solo un tercio de los jóvenes lo confirma, y el 86% afirma que nunca ha recibido educación financiera formal.

PREOCUPACIÓN SOCIAL Y CUIDADO DEL CUERPO

El informe también se aprecia una preocupación por el impacto social y medioambientel y un 26% de los menores declara fijarse en los derechos laborales, frente al 15% que creen los adultos, y un 19% dice priorizar el respeto animal, frente al 11% percibido por sus padres, lo que sugiere que la preocupación ecológica y social de muchos chicos pasa inadvertida en casa. Así, el estudio apunta a que este desfase denota una discrepancia generacional: los jóvenes aplican filtros de sostenibilidad, ética y precio, pero no los comunican; los padres, al no oírlos, deducen riesgo o frivolidad.

En cuanto a decisiones de ámbito familiar, como vacaciones o equipamiento tecnológico del hogar, el 50% de los menores y el 59% de los padres coinciden en que predominan las decisiones conjuntas, aunque los adolescentes reconocen menos protagonismo parental del que los adultos se atribuyen. Sin embargo, respecto al cuidado del cuerpo, los adolescentes declaran gastar en fitness y suplementos, pero sus padres apenas declaran ser conscientes de ello.

Las divergencias intergeneracionales respecto a los productos de consumo de los menores aparecen precisamente en estos sectores. Casi un 40% de los menores reconoce invertir en peluquería, manicura, gimnasio, maquillaje o suplementos varias veces al mes. Los padres, sin embargo, visualizan un panorama diverso. Casi el mismo 41% constata compras de maquillaje y cosmética, pero solo el 16% cree que sus hijos pagan cuotas de gimnasio o equipamiento fitness, y apenas un 4% sospecha que compran suplementos nutricionales o valoran intervenciones estéticas.

En esta línea, otra de las conclusiones del informe es que cada vez más los menores acceden a categorías de consumo que antes eran exclusivas de los adultos como la cosmética o el cuidado del cuerpo. En este sentido, en el informe se hace mención como ejemplo de esto al fenómeno viral en TikTok de niñas y adolescentes mosotrando rutinas de cuidado de la piel con sérums de colágeno y videos de maquillaje.