El 74% de los jóvenes creen que los adultos les reprochan falta de esfuerzo, según un estudio de Fundación SM

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 74% de los jóvenes afirma que los adultos les reprochan falta de esfuerzo en los estudios, en el trabajo o en la vida, mientras que el 58% se sienten con el derecho de criticarlos por el hecho de ser jóvenes, según el estudio 'Generación de Cristal, Más allá de la etiqueta' de la Fundación SM presentado este miércoles 16 de noviembre en Madrid.

La encuesta, realizada a 1.600 jóvenes de entre 14 y 29 años de España, Chile, México y Brasil, pone de manifiesto que el 62% opina que las generaciones anteriores tuvieron más facilidades para progresar socialmente que los jóvenes de ahora, percepción que se incrementa a partir de los 21 años. Sin embargo, casi en la misma proporción afirman que la mayoría de los y las jóvenes tendrían que esforzarse más para lograr sus objetivos.

Por otro lado, este trabajo también pone de manifiesto que tres de cuatro jóvenes no toleran que se critique su forma de pensar. Además, tres de cada cinco afirman haber sufrido emocionalmente por comentarios sobre su aspecto físico, forma de ser o forma de pensar. Sin embargo, también opinan que la sociedad es demasiado sensible ante este tipo de observaciones.

Este trabajo trata de desentrañar cómo se ven a sí mismos los jóvenes en relación con la etiqueta 'Generación de Cristal', un término que hace referencia a una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes de la 'Generación Z'.

Asimismo, según han señalado los investigadores, los atributos unidos a esta generación son el reconocimiento de la importancia de la salud mental, la sensibilidad hacia los problemas sociales, la baja autoestima y la defensa de la diversidad.

"Si ser de cristal implica reconocer la salud mental y emocional, sí soy de cristal; si ser de cristal implica en ocasiones mostrarme intolerante o rechazar comentarios hacia las minorías, sí soy de cristal; si implica en muchos casos rechazar puestos de trabajo de posiciones indignas, acepto que digan que soy de la Generación de Cristal" ha añadido en la rueda de prensa la responsable de Investigación y Evaluación Educativa de la fundación SM, Ariana Pérez Coutado, en relación a las respuestas de estos jóvenes.

El estudio también refleja que la mayoría de los jóvenes han aprendido a vivir con la incertidumbre de no saber a que se van a dedicar en el futuro y con la frustración de no llevar la vida que quieren. Por ello, los investigadores han señalado que el temor de los jóvenes es no cumplir las expectativas de su familia y amigos de esta manera, defraudar a su entorno más cercano.

En este contexto, la encuesta muestra que el 56% de los y las jóvenes en España reconoce que sus padres han sido demasiado protectores con ellos, especialmente en el caso de las chicas, con un 62% frente al 50% de los chicos, y que gracias a ello, los padres han contribuido a que desarrollen una autoestima fuerte, resultado que entra en contradicción con su autoidentificación (personal y generacional) con la "baja autoestima o inseguridad en relación con las capacidades personales".

Por último, la investigación también refleja que tres de cada cuatro jóvenes afirman que viven en sociedades en las que todo el mundo espera que le digan qué hacer y cómo hacerlo y la mitad evita tomar decisiones por miedo a equivocarse La directora de la fundación SM, Mayte Ortiz ha recordado que la fundación hace una apuesta firme por los jóvenes y que creen que los adolescentes son el presente, no el futuro.