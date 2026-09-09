Aldeas Infantiles SOS reclama más recursos y educación emocional ante el aumento de suicidios entre adolescentes

Archivo - Una joven usa el teléfono móvil. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aldeas Infantiles SOS ha reclamado "fortalecer" las medidas de prevención, como la educación emocional, la detección temprana y los recursos de atención dirigidos a niños, niñas y adolescentes, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra este jueves 10 de septiembre.

Según recuerda la ONG citando datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los suicidios entre personas de menos de 20 años en España aumentaron hasta alcanzar los 90 casos en 2024, la "cifra más alta de los últimos años en esta franja de edad".

"El suicidio de adolescentes y jóvenes es un problema de salud pública. Es imprescindible garantizar su acceso rápido a una atención psicológica especializada y proporcionarles herramientas para gestionar sus emociones en una etapa de la vida tan vulnerable", han señalado desde Aldeas Infantiles SOS en un comunicado.

La organización de infancia explica que el dolor relacionado con la conducta suicida puede estar asociado a diferentes factores, como "la soledad, la desconexión social, el acoso escolar o la presión de las redes sociales". En este sentido, invita a estar atentos a señales de alerta como "el aislamiento, la pérdida de ilusión o las autolesiones".

Además, tal y como recoge en su informe 'Detrás de la tristeza. Claves para visibilizar, entender y prevenir el suicidio adolescente y juvenil', Aldeas Infantiles SOS destaca que la prevención del suicidio exige "una respuesta coordinada de familias, centros educativos, instituciones y medios de comunicación".

En concreto, en el ámbito familiar, la ONG recomienda "escuchar sin juzgar, sin culpabilizar y sin restar importancia" a lo que les preocupa o les hace sufrir; y en los centros educativos, reclama integrar la educación emocional y reforzar la formación del profesorado y los equipos de orientación.

Además, considera necesario destinar "más recursos de salud mental" orientados a la adolescencia y la juventud. Así, pide "un aumento del número de profesionales, la reducción de los tiempos de espera, una mejor formación especializada y un mayor apoyo a las familias".

La ONG cree que la aprobación del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 y la reciente creación del Observatorio para la Prevención del Suicidio son "avances importantes" pero advierte de que estos pasos "deben traducirse en medidas que se apliquen de forma homogénea, se evalúen y se sostengan en el tiempo".

Finalmente, apelan al "rigor y sensibilidad" de los medios de comunicación para "evitar dar detalles sobre métodos o lugares, no romantizar ni repetir de forma insistente casos de personas famosas" y así reducir "el riesgo de imitación".