Casi la mitad de los niños españoles viven en Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef

Luis Martínez-Sicluna, secretario general de la Federación de Municipios y Provincias. - FEMP

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Casi la mitad de los niños españoles viven en Ciudades Amigas de la Infancia, la iniciativa liderada por Unicef. Actualmente, 311 entidades locales cuentan con el reconocimiento. Así se ha puesto de manifiesto en el VII Congreso del programa Ciudades amigas de la infancia celebrado bajo el lema 'Equidad para la infancia en lo local, respuestas desde los municipios.

Durante el encuentro, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna, ha repasado algunas de las principales líneas de trabajo desarrolladas por las entidades locales, entre ellas la atención de las situaciones de vulnerabilidad a través de la actuación de los servicios sociales.

En particular, ha hecho hincapié en las ayudas de emergencia ofrecidas por los municipios, que con frecuencia son la primera respuesta pública a las situaciones de pobreza; las políticas locales de atención a la infancia y las familias, mediante servicios específicos; las actuaciones locales de prevención e intervención frente al absentismo escolar y en la mejora de la convivencia escolar.

Respecto a la labor de la FEMP, el secretario general ha recordado que la federación promueve la incorporación de la lucha contra la pobreza como un elemento transversal de las políticas públicas.

Asimismo, Martínez-Sicluna ha remarcado el compromiso de la FEMP para impulsar y fortalecer el programa Ciudades amigas de la infancia porque "los pueblos y ciudades serán más justos si estas prioridades vertebran la vida de las políticas públicas municipales".

Por su parte, el secretario de Estado del Ministerio de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha señalado que los ayuntamientos cada vez tienen más atribuciones a la hora de ofrecer servicios de atención a la infancia y sufren el problema de la financiación.

En este sentido, ha explicado que gran parte de los problemas de la infancia se solventan desde la administración local, por lo que hace falta una reflexión, "máxime si el objetivo es conseguir que 700.000 menores salgan de la pobreza en 2030".

Por todo ello, ha querido agradecer a los municipios que son Ciudades amigas de la infancia y ha pedido que muchos de los recursos que reciban las comunidades autónomas vayan dirigidos a los consistorios. "Seguimos denunciando la infrafinanciacion municipal", ha indicado Pérez Correa tras resaltar que la FEMP lleva años hablando de competencias impropias

Por último, ha agradecido a la FEMP el trabajo de su Comisión de Infancia y la labor del personal municipal que se vuelca en el diseño y desarrollo del modelo de Ciudades amigas de la infancia.