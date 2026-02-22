Consejero del PP europeo y Sindicato de Inquilinas comparecen el martes en Congreso sobre el pacto de pobreza infantil

Fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

El consejero político del Grupo del Partido Popular Europeo sobre empleo y asuntos sociales en el Parlamento Europeo, Jean du Chaffaut, y la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río Alonso, comparecerán este martes en el Congreso para abordar el Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil.

En concreto, comparecerán para informar sobre el objeto de la subcomisión, en el seno de la Comisión de Juventud e Infancia, sobre el estudio de un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil, según el orden del día consultado por Europa Press.

El pasado mes de diciembre, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzó que su departamento ha propuesto que el Pacto de Estado para erradicar la Pobreza Infantil, que se encuentra en su última fase en el Congreso de los Diputados, sea dotado inicialmente con un presupuesto de 150 millones de euros en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ministra Rego, que se mostró confiada en que la Comisión de Juventud e Infancia tenga listo "en breve" el dictamen de este Pacto de Estado, ha asegurado que "este acuerdo no puede quedarse en una declaración, sino que debe ser un pacto firme que se acompañe de la dotación presupuestaria suficiente".

Durante su comparecencia en la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso, Rego subrayó que el impulso de este acuerdo "debe ser una medida complementaria a la puesta en marcha de la Prestación Universal por Crianza" que el Gobierno ha incluido entre las metas de la nueva Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030.

En esta línea, Rego recordó que esta prestación, de 200 euros al mes por cada niño o niña, supondría "sacar de la situación de pobreza a más de medio millón de niños y niñas" en España, es decir, reducir la pobreza infantil en 7 puntos", según el último informe de Unicef, titulado 'El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil'.

Además, señaló que "la pobreza infantil supone un tremendo coste para el país, sobre todo en términos de vida y oportunidad para los niños y niñas, pero también para las arcas del Estado: 63.000 millones de euros al año".