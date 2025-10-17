Entidades sociales defienden el papel de los jóvenes voluntarios en la dana de 2024: "Imprescindibles e insustituibles"

Entidades sociales aseguran que los jóvenes voluntarios fueron imprescendibles e insustituibles en la dana de 2024 - WORLDCOO

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han defendido el papel de los jóvenes voluntarios durante la dana de 2024, a quienes han calificado de "imprescindibles" ya que, a su juicio, "ninguna intervención pública podría haberlos sustituido", como han puesto de manifiesto en una jornada organizada por Worldcoo, plataforma de microdonaciones solidarias, en el marco del primer aniversario de la dana de Valencia.

En el encuentro --celebrado en CaixaForum Madrid, bajo el nombre 'la tecnología al servicio de las emergencias: Caso Dana'-- se abordó el papel de las soluciones digitales para, en situaciones extremas, priorizar necesidades y coordinar con mayor eficiencia los recursos públicos y privados cuando cada minuto cuenta.

Al evento han asistido cerca de un centenar de organizaciones, empresas e instituciones que han puesto en valor la rápida respuesta y el compromiso de las personas y entidades para ayudar a los valencianos hace un año.

De este modo, el foro analizó la visión de la Generación Z y el nuevo perfil del donante, a través de un diálogo entre Janis Piñana Fernández, de la Fundació Horta SUD de Valencia, y la voluntaria Mireia Esteve. Ambas pusieron el foco en cómo las nuevas generaciones se informan y actúan a través de canales digitales, siendo muy críticas con la gestión de la crisis de la dana de 2024.

"La labor de los jóvenes en la gestión de la catástrofe de la dana fue una pieza clave de la oleada de solidaridad de las personas voluntarias. Llevaron a cabo la ingente tarea de limpiar pueblos y casas de la zona cero de la catástrofe. Los jóvenes voluntarios fueron imprescindibles y ninguna intervención pública podría haberlos sustituido", ha asegurado Piñana.

La inauguración de la jornada estuvo a cargo de la directora de Accesibilidad y Banca Social de CaixaBank, Inmaculada Barra, quien destacó el papel de la tecnología como herramienta clave para agilizar la recaudación y gestión de fondos, así como para coordinar la acción social y el voluntariado en momentos críticos, como la dana. "CaixaBank, a través de su Acción Social, ha canalizado en casi un año, cerca de 31 millones de euros en donativos y movilizó a más de 600 voluntarios en una respuesta ejemplar", ha subrayado Barra.

Por su parte, el presidente y co-fundador de Worldcoo, Sergi Figueres, explicó que la innovación "permite a la plataforma integrar tecnología, compromiso social y transparencia sobre las ayudas que impulsamos en casos de emergencia extrema, como la dana de 2024, el volcán de la Palma o los terremotos de Marruecos y Myanmar".

"La implicación de Worldcoo en cada causa solidaria nos facilita, de manera ágil y rápida, obtener los recursos necesarios para que fundaciones, ONG y entidades lleven a cabo sus iniciativas sociales y de cooperación en todo el mundo. Desde nuestro nacimiento, hemos financiado más de 1.100 proyectos gracias a más de 93 millones de donaciones" ha añadido Figueres.

EL VALOR DE LAS MICRODONACIONES

Por su parte, en la ponencia 'Impacto real: Una década de microdonaciones para emergencias', la CEO de Worldcoo, Tania Quintero, indicó que, "en poco más de una década, Worldcoo ha conseguido 3,4 millones de euros recaudados en emergencias en general, lo que se traduce en 8,4 millones de microdonaciones canalizadas".

"Gracias a este esfuerzo colectivo, hemos financiado 193 proyectos de cerca de 60 ONG nacionales e internacionales, apoyando respuestas ante crisis humanitarias, catástrofes medioambientales, crisis sanitarias y la defensa de los derechos humanos. La tecnología no sustituye la empatía; la potencia" ha apuntado Quintero.

El evento también contó con dos mesas de debate, donde se analizaron el papel de las empresas y de las ONG. En la primera, titulada 'Respuesta social y buenas prácticas en contextos de emergencia: Caso dana', intervinieron representantes de Save the Children, Cruz Roja y Acción Social y Voluntariado CaixaBank. Así, los ponentes compartieron aprendizajes sobre protocolos internos, coordinación interinstitucional y movilización de voluntariado y subrayaron la utilidad de los datos operativos y las plataformas digitales para identificar prioridades y evitar cuellos de botella en el terreno.

Asimismo, los expertos coincidieron en la necesidad de poner en marcha acciones para mejorar la respuesta ante futuras catástrofes naturales, destacando que es clave la preparación, prevención y formación previa de la población para su protección.

Mientras, la segunda mesa de debate, centrada en 'la tecnología como potenciador clave en la respuesta a emergencias', contó con la participación de representantes de MediaMarkt, Correos, Fundación Altius y FESBAL, quienes abordaron el compromiso del sector retail y logístico con la comunidad, apoyando constantemente causas sociales que ayuden a las personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto y ante situaciones de emergencia, señalaron la importancia de crear alianzas y de contar como aliada con una tecnología eficaz, transparente e inmediata.

En ambas mesas, se puso en valor el papel de la tecnología, que facilita los modelos predictivos, un análisis automatizado y una comunicación más ágil para acelerar la toma de decisiones, mejorar la trazabilidad de la ayuda y reforzar la colaboración entre administraciones, empresas y organizaciones sociales.

En este sentido, los sistemas de información ayudan a anticipar los escenarios en situaciones de emergencia, orientar recursos y ofrecer información inmediata a la ciudadanía. Esta mirada tecnológica está conectada con el enfoque de microfinanciación y donación ágil, que permite activar campañas en cuestión de minutos y dirigir fondos hacia necesidades concretas con total transparencia.