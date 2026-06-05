España propone crear un grupo de trabajo permanente de la ONU para regular entornos digitales y proteger a la infancia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, participa en el V Encuentro sobre Violencia Vicaria y Violencia de Género Institucional, que se celebra hasta el sábado en Maracena (Granada). - Álex Cámara - Europa Press

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha propuesto este jueves en Turín la creación de un grupo de trabajo permanente y multilateral en el marco de las Naciones Unidas para impulsar la regulación de los entornos digitales y reforzar la protección de los derechos de la infancia "frente a los abusos de las grandes plataformas tecnológicas".

Rego ha recordado que durante las reuniones ministeriales iberoamericanas de Juventud e Infancia, se acordó la creación de un Observatorio iberoamericano para el bienestar de la infancia, con el principal foco en la protección de menores en entornos digitales.

En esta línea, la titular de Juventud e Infancia ha propuesto este viernes, en el marco de la mesa redonda ministerial de la reunión de la Alianza Global de Países Pioneros para erradicar la violencia contra la niñez, que se replique esta iniciativa en el marco de las Naciones Unidas.

Igualmente, ha destacado la necesidad de avanzar en una regulación que permita supervisar la actividad de las grandes plataformas tecnológicas y ordenar el espacio digital. "La protección de la infancia en el entorno digital exige regulación, normas y mecanismos de control que permitan garantizar los derechos y libertades de niños y niñas", ha subrayado.

En este sentido, ha defendido la transparencia algorítmica como una herramienta "fundamental" para la protección de la infancia. "Los algoritmos no son neutrales. Están diseñados con objetivos concretos y pueden afectar al ejercicio efectivo de los derechos de niños y niñas", ha afirmado, al mismo tiempo que ha recalcado la necesidad de que estos sistemas sean auditables y estén sometidos al control democrático de los poderes públicos.

Junto a la regulación, Rego ha defendido la puesta en marcha de políticas de alfabetización digital dirigidas a la infancia, la adolescencia y las familias. En este marco, ha destacado el impulso de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales, en la que trabaja su departamento. Esta estrategia combinará educación, herramientas pedagógicas, creación de contenido para proteger los derechos de los niños y adolescentes en los entornos digitales.

En el marco de la reunión de la Alianza Global de Países Pioneros para erradicar la violencia contra la niñez, Rego ha mantenido además diversas reuniones bilaterales. Entre ellas, con la representante especial del secretario general de la ONU para la erradicación de la violencia contra la infancia, Najat Maalla M'jid, con la Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El Haïry, y con la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de México, Lorena Villavicencio.