Expertos piden en el Congreso mejoras a la ley de protección digital a menores: "Muchísima parte son brindis al sol"

Archivo - Un niño usa el teléfono móvil y una tablet, a 18 de octubre de 2023, en Madrid (España). Según la Vanguardia, en España se estima que el 21% de los adolescentes es adicto a la red y casi la mitad reconoce que tiene "un contacto activo" cada 15 m - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Distintos expertos en transición digital, educación, justicia y tecnología han reclamado este jueves en el Congreso la introducción de mejoras en la ley para la protección de menores en entornos digitales, entre ellas, una regulación específica de los diseños persuasivos y patrones oscuros que "manipulan" la conducta de los menores, así como una "lista negra" de casos o una prohibición de uso de los sistemas de recomendación que interactúen con los menores.

"A mí lo que me da pánico de este proyecto de ley, que insisto, por favor, que se apruebe y llamo al consenso, es que a excepción de la parte penal, hay muchísima parte que son brindis al sol. Se hará, se garantizará...", ha alertado la vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital (AETD) y presidenta del Comité de Personas Expertas para la Generación de un Entorno Digital Seguro para la Juventud y la Infancia, Ana Caballero.

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso en relación con el proyecto de ley orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, Ana Caballero ha dicho estar "muy contenta" de que exista este proyecto de ley aunque ha lamentado "llega tarde". "Esto es urgente y además es muy necesario y demandado por la sociedad", ha declarado.

Ahora, Ana Caballero cree que hay dos cuestiones que deben de ser abordadas: la primera, poner el foco en el uso responsable por parte de los menores y de los padres; y que "no se aborda el origen del problema".

"Se está exigiendo a los niños, a las niñas y a los adolescentes una cuestión que va en contra de su propia evolución biológica y es que no tienen desarrollado esa parte cerebral que gestiona la regulación emocional y de conducta, y la toma de decisiones", ha advertido.

En este contexto, la experta rechaza la autorregulación de las grandes plataformas tecnológicas; y apuesta por una regulación específica de los diseños persuasivos y patrones oscuros que "manipulan" la conducta de los menores, como "scroll infinito", bucles de recompensa, cuantificación de likes, seguidores o métricas sociales y ventanas emergentes, sonidos, vibraciones o avisos diseñados para captar atención.

Caballero también propone la prohibición del uso de los sistemas de recomendación que interactúen con los menores; una política de la atención por defecto "desactivada" en todas las plataformas y servicios dirigidos a menores; la exigencia de un diseño tecnológico neutral; o evaluaciones de impacto ex ante sobre el bienestar y los derechos del niño antes de comercializar productos o servicios digitales accesibles a menores.

Por su parte, Catherine L'Ecuyer, doctora en Educación y Psicología, experta en teoría educativa, ha criticado que el proyecto de ley ha optado por el modelo educativo romántico-idealista, que presume que el niño se construye solo.

"HEMOS ESCOGIDO BARRA LIBRE"

"En vez de poner límites en el mundo digital o atrasar la edad de uso de las tecnologías, lo que hemos escogido es barra libre y, después de barra libre, decir 'hay que educar en el uso responsable", ha afirmado.

Asimismo, Catherine L'Ecuyer ha sido muy crítica con el llamado "derecho a la conexión". "Un disparate absoluto, porque realmente lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario, es crear un derecho a la desconexión", ha defendido.

La experta también ha rechazado que sean las empresas las que informen de los riesgos asociados al consumo de sus productos. "Si ni siquiera el grupo de expertos ha llegado a una conclusión sobre estos temas y vamos a pedir a las empresas tecnológicas que definan cuáles son los riesgos sobre el desarrollo cognitivo-emocional", ha planteado.

PROHIBIR CONTENIDO PERSONALIZADO

El fiscal de la Sala de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, José Miguel de la Rosa Cortina, cree que "debería pensarse" sobre la conveniencia de prohibir a las redes sociales la aplicación de algoritmos que sugieran contenido personalizado para los menores.

En este sentido, De la Rosa ha argumentado que un menor "que no tiene desarrollado el lóbulo prefrontal derecho" ni los mismos mecanismos de control que los adultos. "Puede ser y lo está siendo devastador", ha declarado, al tiempo que ha apuntado que "hay encuestas que dicen que los menores están los fines de semana cinco horas enganchados a la red", lo cual considera una "barbaridad".

El fiscal de la Sala de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo aboga por modificar la Ley de la Sociedad de los Servicios de Información y establecer la obligación de los prestadores de servicios de velar por la exclusión de contenidos nocivos en las redes como "obligación directa".

Para De la Rosa, "una de las claves de la regulación" es potenciar la responsabilidad de los padres y de las empresas de tecnología. Así, aboga por "empoderar" a los padres y dotarles de "instrumentos" para que puedan velar por los niños. "Nos encontramos en una situación altamente problemática, partiendo de un uso masivo de dispositivos por parte de los niños, de una inversión de horas totalmente desproporcionada", ha asegurado.

Por otro lado, opina que las competencias que pudieran atribuirse al Ministerio Fiscal en protección de menores en el ámbito digital "podría perfectamente coordinarse" mediante las unidades ya existentes, sin multiplicar organismos.

UNA LEY "SOCIALMENTE COMPARTIDA"

Desde el punto de vista del sector de la industria digital en España, el director de Comisiones de AMETIC, Antonio Cimorra, ha afirmado que "la eficacia de cualquier ley depende de que sea jurídicamente sólida, técnicamente viable y socialmente compartida".

Para lograr que la protección de los menores en los sectores digitales sea "lo más eficaz posible", propone "armonizar las iniciativas nacionales con las europeas en marcha" y "garantizar una coherencia política a nivel nacional e internacional".

Igualmente, apuesta por promover la sensibilización sobre el uso responsable de tecnologías, "respetar el derecho de los menores a acceder a la información, clarificar las recomendaciones en relación con obligaciones como la activación de controles parentales, establecer un enfoque de proporcionalidad".

Según ha detallado, no son partidarios de "prohibiciones generalizadas" ni de contemplar que "todas las situaciones en las que se expone a los menores son iguales en función de los contenidos, en función de los medios, en función de los dispositivos que se utilizan para esos accesos".

Cimorra ha afirmado que entienden "fundamental" basar la ley en la "proporcionalidad técnica". "Las medidas que se adopten deben ser viables, realistas y técnicamente aplicables. No sirven medidas universales para todos los contextos, para todas las situaciones, para todas las personas o para todos los dispositivos", ha insistido.

Por otro lado, ha explicado que el ecosistema digital se caracteriza por "un dinamismo y una innovación muy rápida, constante", y las soluciones de control parental y los sistemas de protección de menores evolucionan con "gran rapidez". "Solo limitaría la innovación si queremos establecer un sistema rígido, único e invariable de control parental", ha advertido.

También ha criticado el régimen sancionador y ha abogado por ajustar las sanciones al principio constitucional de proporcionalidad y por establecer un sistema graduado (leve, grave, muy grave).

"La industria digital está totalmente comprometida y de forma muy activa con la protección de los menores, pero la protección no se logra solo con tecnología, sino con la educación, acompañamiento y sentido común", ha concluido el representante de AMETIC.