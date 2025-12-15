FIAPAS premia obras de jóvenes con discapacidad sobre el papel de la mujer en la XIII edición 'El libro viajero'

Ganadores del concurso 'El Libro Viajero' - FIAPAS

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El certamen 'El libro viajero' ha premiado obras de jóvenes con discapacidad auditiva sobre el papel de la mujer y su contribución a la historia, literatura y valores de igualdad, en la XIII edición del concurso de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS).

FIAPAS ha explicado en un comunicado que en esta iniciativa participan asociaciones inscritas en el movimiento asociativo de la organización con el objetivo de "fomentar el hábito y el gusto por la lectura para acercar la literatura española", con la financiación del Ministerio de Cultura y la Fundación ONCE.

Los libros candidatos han sido elaborados en los talleres de lectura de FIAPAS, espacios en los que se impulsa la lectura reflexiva así como valores de convivencia e igualdad en prevención del rechazo y del acoso escolar, además, en un entorno abierto a personas con discapacidad, sus hermanos y amigos.

En la categoría juvenil (11 a 16 años) se ha premiado a la Asociación ASPONSOR de Zaragoza por su libro 'Mujer sí tuvo que ser', una novela viajera que rinde homenaje a mujeres célebres de la historia y que ha tomado como referencia la obra '100 mujeres que cambiaron el mundo'.

Por su parte, en la categoría infantil (5 a 11 años) se ha reconocido a ASCAPAS-Palencia por su libro 'Daniela y el tesoro de los sentimientos', inspirado en la obra 'Daniela Pirata' y elaborado por los niños de la asociación.

Estas obras, al igual que las finalistas de ediciones anteriores, pueden consultarse en formato accesible a través de la biblioteca virtual de FIAPAS.