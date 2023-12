Fundación Madrina pide ayuda "urgente" para la infancia "más vulnerable" con la campaña 'No más frío infantil'

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Madrina ha pedido ayuda "urgente" para proteger la infancia española "más vulnerable", con motivo del Día internacional de la Cobertura Sanitaria Universal. Para ello, ha lanzado la campaña 'No más frío infantil', con la que pretende ayudar a más de 1.000 niños y sus madres, y así evitar las "graves secuelas" que el frío extremo y la humedad puede causarles.

Según han informado, esta iniciativa busca recoger material de abrigo "materno-infantil" y, en este sentido, han recalcado que las familias más vulnerables carecen de calefacción "debido al elevado coste de la energía y a la falta de recursos para abrigarse".

"Debido al estrés por frío los menores no pueden contener la orina y hacen sus necesidades encima. Además, muchas de estas familias no pueden poner lavadoras, y la ropa de los niños no se les seca, lo que representa un grave riesgo para su salud. La falta de ropa de abrigo en los menores, unido a la falta de calefacción, genera que las enfermedades respiratorias y las humedades de las habitaciones donde viven, provocan las enfermedades infantiles más graves", han asegurado.

Asimismo, desde la fundación han expuesto que tienen constancia de "muchos casos extremos de familias sin recursos", como el de Carolina, una madre que vive en la capital con su bebé recién nacido en un sótano sin ventanas y con "mucha humedad". "La grave secuela para el bebé de Carolina es que está constantemente en el hospital con enfermedades respiratorias que se están agravando cada día que pasa, y que se están 'cronificando'", han lamentado.

En esta línea, la entidad ha recalcado que existe "una carencia de sanidad pública para niños y gestantes que carecen de documentación, al igual que las madres gestantes para determinadas enfermedades raras", un hecho que, a su juicio, "debe corregirse inmediatamente" y ha subrayado que este año la clínica de la fundación ha atendido a 2.000 personas.

"Hay una lista de más de 1.000 niños de familias que necesitan ayuda urgente, y cuyas madres acuden diariamente a la fundación suplicando abrigo, una manta, una estufa y comida caliente", ha añadido Madrina para agregar que "cualquier colaboración es crucial para ayudar a estas familias a enfrentar el invierno y evitar las graves consecuencias del frío extremo en los niños".