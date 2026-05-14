El Gobierno organiza 14 eventos este verano en distintas CCAA para promover la participación juvenil en la democracia

Archivo - Estudiantes antes de un examen, en una fotografía de archivo. - Edu Botella - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Comisionado para Celebración de los 50 años de España en Libertad (EEL), del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, impulsarán este verano 14 eventos en distintos puntos de España, bajo el nombre de 'El Encuentro', para "promover la participación de la juventud en la democracia desde una perspectiva festiva y reflexiva".

Según ha explicado el CJE en un comunicado, el objetivo de estos eventos es "reclamar el espacio público como un lugar de socialización democrática para la ciudadanía joven" y favorecer espacios de "conversación abierta".

Los eventos se enmarcan en el proyecto DemocraZia con Z, una iniciativa del CJE y 'España en libertad. 50 años' para reforzar la implicación juvenil en la vida política y social.

"Con estos 14 eventos queremos reivindicar la importancia de generar espacios donde la juventud pueda participar, debatir, expresarse y sentirse parte activa de la democracia, desde lo colectivo y desde lo cotidiano. El Encuentro quiere poner a las personas jóvenes en el centro de la vida democrática y reconocer su papel fundamental en la defensa y ampliación de los valores democráticos, desde la pluralidad, el diálogo y la participación", ha afirmado la comisionada para la Celebración de los 50 años de España en libertad, Carmina Gustrán.

Por su parte, la vicepresidenta del CJE, Pilar Blasco Climent, ha lamentado que la juventud se enfrenta a un "aislamiento cada vez mayor" sin posibilidad de "acceder a una vivienda y con cada vez menos lugares de socialización democrática en espacios públicos gratuitos" y ha subrayado que la democracia "necesita lugares" donde seguir encontrándose "incluso, o, sobre todo, desde la pluralidad".

"Reconocer a la juventud como parte de la solución democrática implica, necesariamente, repensar el uso de los espacios físicos, así como generar políticas públicas que reconozcan el derecho de las personas jóvenes a decidir colectivamente sobre lo común", ha añadido.

Además, desde el CJE han apuntado que en un momento de "creciente polarización" en España y un sistema democrático que "no siempre garantiza condiciones de vida dignas y habitables" para la juventud, estos eventos quieren "fomentar la pluralidad de opiniones y el diálogo con el diferente".

Así, hacen hincapié en que la actividad se dirige también "a ese porcentaje de jóvenes que, según las encuestas, siente un malestar o desafección política".

Los actos incluirán actividades participativas y actuaciones musicales o culturales y contarán con la grabación de un podcast en directo en el que referentes jóvenes locales, un creador o creadora de contenido online y personas expertas menores de 30 años debatirán sobre los temas que afectan a la población joven como vivienda, salud mental, redes sociales, ruralidades, ecologismo y sostenibilidad.

Esta serie de eventos comenzará el próximo 23 de mayo en Castro-Urdiales (Cantabria), en el marco del Mozandá Fest. A partir de ese momento, recorrerá distintos puntos del país: el 6 de junio llegará a Asturias; el 18 de junio a la Comunidad de Madrid; y el 27, a Castilla-La Mancha.

En julio, hará parada el día 3 en la Región de Murcia y, en agosto, el recorrido continuará el día 1 en Navarra; el 8 en Islas Baleares; el 12 en Canarias; el 14 en La Rioja; el 22 en Extremadura y el 29 en Andalucía. La gira concluirá en septiembre, con citas el día 5 en la Comunidad Valenciana, el 12 en Galicia y el 18 en Aragón.

El Encuentro forma parte de Democrazia con Z, un proyecto del Consejo de la Juventud y del Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, en el marco del cual también se realizarán un informe de investigación y una serie de herramientas pedagógicas y de incidencia política para trabajar con jóvenes desde las instituciones (ayuntamientos, centros educativos y entidades de la sociedad civil).