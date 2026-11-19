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MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Reina Sofía ha inaugurado oficialmente este jueves la 55ª edición de El Rastrillo de Nuevo Futuro, que permanecerá abierto hasta el próximo 22 de noviembre en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid con el objetivo de recaudar fondos para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

En el acto inaugural, la Reina ha estado acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez Errázuriz; la vicepresidenta de la asociación, María José Ferrari Sánchez; y la vocal de la entidad, Simoneta Gómez-Acebo, según ha informado la organización en un comunicado.

Esta cita benéfica reúne cerca de 40 puestos de decoración, moda, arte, gastronomía, antigüedades y regalos, y coincide con la celebración este viernes, 20 de noviembre, del Día Mundial de la Infancia. Los fondos recaudados durante los cuatro días de apertura se destinarán a los hogares de protección y emancipación de la asociación, donde menores y jóvenes separados de sus familias reciben atención integral, apoyo educativo y acompañamiento emocional.

"Detrás de cada compra hay una historia de superación y una oportunidad para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad puedan crecer con el apoyo que necesitan. El Rastrillo es una muestra de cómo la solidaridad de toda la sociedad puede transformar su futuro", ha subrayado la presidenta de Nuevo Futuro, Josefina Sánchez Errázuriz.

Impulsado en 1968 por la fundadora de la entidad, Carmen Herrero Garralda, para financiar la apertura de su primer hogar de acogida, El Rastrillo suma más de medio siglo con la misión de ofrecer un entorno seguro y estable a la infancia y juventud tutelada para favorecer su autonomía.