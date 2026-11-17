Irene Montero y su equipo presentan el programa de Podemos para las elecciones generales del 29 de noviembre. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos promete en su programa electoral para el 29 de noviembre convertir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en una renta universal y una prestación universal por crianza hasta los 21 años.

"Potenciaremos el Ingreso Mínimo Vital con el objetivo de convertirlo en una renta universal incondicionada para todos los ciudadanos y ciudadanas", se lee en el programa presentado este martes por la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero.

En materia de crianza y conciliación laboral, el texto propone establecer una prestación universal mensual por hijo a cargo hasta los 21 años equivalente al 15% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), junto con un plan integral de apoyo durante los primeros 1.000 días de vida.

Asimismo, plantea ampliar los permisos por nacimiento, adopción y acogimiento de 19 a 26 semanas por progenitor, con carácter intransferible y remunerado, el doble en el caso de las familias monomarentales; y el permiso para cuidado de hijos, de 8 a 10 semanas por progenitor, 20 en familias monomarentales, remunerado al 100% y con posibilidad de transferir la mitad a familiares hasta segundo grado utilizables de forma flexible hasta los 12 años.

A ello se suma la creación o ampliación de permisos retribuidos para cuidados de familiares y convivientes (7 días, o 12 si son menores de 6 años), urgencias de fuerza mayor (7 días al año, incluyendo animales convivientes y ampliables por menores o discapacidad), acompañamiento al médico a menores de 14 años y permiso por fallecimiento (hasta 10 o 12 días hábiles).

Respecto a los modelos de convivencia, se proyecta la aprobación inmediata de la Ley de Familias, el reconocimiento jurídico específico de las familias monomarentales y crear un marco legal para reconocer redes de cuidados más allá de los modelos tradicionales, como "amistades, familias elegidas o relaciones no monógamas" garantizando a sus integrantes el derecho a permisos retribuidos por enfermedad, hospitalización, fallecimiento o crianza.

En este sentido, la secretaria de Feminismos de Podemos, Marilyn dos Santos, ha señalado en rueda de prensa que "es muy carca seguir hablando de familias en términos convencionales". "Nosotras las defendemos pero en una diversidad. Y queremos que, por ejemplo, se reconozca el derecho al cuidado de las amigas", ha subrayado.

Para reorganizar los cuidados y proteger a la población mayor, el programa plantea crear "manzanas de cuidado" que concentren servicios e infraestructuras para aliviar la carga de quienes cuidan, así como reformar el artículo 823 del Código Civil para que el tercio de mejora de una herencia pueda destinarse a personas que hayan cuidado al fallecido, sean o no descendientes.

De forma paralela, promete aprobar una Ley de la Buena Vejez que garantice vivienda digna, asistencia sociosanitaria y protección económica, reforzando el edadismo como delito de odio, junto con la creación de una Fiscalía específica encargada de velar por los derechos de las personas mayores y supervisar los protocolos de salvaguarda en las residencias.

Asimismo, propone llevar a cabo un proceso de desprivatización del sistema de residencias en España y establecer una prestación económica para cuidadores no profesionales vinculada con una cuantía equivalente al 100% del SMI para el grado III y al 70% para el siguiente grado.

LIBRE DETERMINACIÓN DE GÉNERO EN INFANCIAS TRANS

En el ámbito de la diversidad sexual y de género, se incluye un paquete integral que abarca la inclusión de la opción de género no binario en todos los documentos oficiales, la eliminación de obstáculos para la libre determinación de género en infancias trans menores de 14 años y el establecimiento de un cupo laboral trans en el empleo público.

También se contempla proteger jurídicamente las adopciones y nuevas formas de convivencia de familias LGTBIQA+, crear residencias de mayores específicas, impulsar un plan contra el "sexilio" rural y reconocer legalmente la violencia intragénero.

La secretaria LGTBIQA+ de Podemos, Mar Cambrollé, ha subrayado asimismo que quieren "acabar con el negocio del odio" en redes sociales porque, según ha dicho, ese precio lo paga "el colectivo LGTBI con sus vidas".

Por otro lado, el texto plantea crear un fondo de contingencia de 1.000 millones de euros para las políticas contra todas las formas de violencia machista y un Plan Integral de Compensación, Reparación y Recuperación de la Autonomía que contemple una prestación económica equivalente al SMI durante seis meses prorrogables, el acceso inmediato a una alternativa habitacional digna y la equiparación de las ayudas estatales reguladas en la Ley 35/1995 a las de las víctimas del terrorismo.

Al mismo tiempo, propone consolidar una red pública de servicios esenciales y altamente especializados de atención a las víctimas de violencia de género, y un plan de evaluación y rendición de cuentas para recursos estatales como el 016, ATENPRO y Cometa. Por otro lado, entre otras medidas que afectan a las mujeres, plantea acabar con el IVA de los productos menstruales.

CONGREGACIONES QUE GESTIONARON CENTROS DEL PATRONATO

En materia de memoria democrática y justicia, propone aprobar una Ley de Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer (1941-1985) y prohibir la contratación pública y la adjudicación de servicios sociales financiados con fondos públicos a las entidades que gestionaron dichos centros, señalando expresamente a órdenes religiosas como las Adoratrices y las Oblatas.

"Se acabó. Son congregaciones religiosas responsables de gravísimas vulneraciones de derechos humanos de forma sistemática a miles de mujeres, de bebés robados, de trabajos forzosos, de torturas y, por tanto, esas congregaciones religiosas, si quieren seguir existiendo, que sea con su propio dinero", ha subrayado Irene Montero durante la presentación del programa.

Además, ha anunciado que van a "acabar con los privilegios de la Iglesia" y, entre otras medidas, el programa contempla la denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede o la prohibición de que "cualquier líder religioso pueda hablar desde la tribuna en la sede de la soberanía popular, como ocurrió con León XIV" durante su viaje a España el pasado mes de junio.