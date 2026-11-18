La ministra de Igualdad, Ana Redondo (i), y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza (d), a 12 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.415 mujeres tienen pulseras telemáticas para maltratadores con órdenes de alejamiento con distancias por debajo de la distancia mínima recomendada de 350 metros, según recoge el último informe del centro de control Cometa, dependiente de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

Según publica 'El País' y han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, el documento registra un total de 5.817 expedientes abiertos y detalla que 25 dispositivos tienen establecida una distancia inferior a los 100 metros; 139 se sitúan entre los 100 y los 199 metros; y 1.251 comprenden un perímetro de entre 200 y 350 metros.

Por encima de ese umbral técnico, el informe contabiliza 43 expedientes con órdenes de entre 351 y 399 metros; 3.935 fijados exactamente en 500 metros; y 383 con un radio superior a los 500 metros.

En el texto, los técnicos de Cometa -servicio encargado de gestionar y vigilar estas pulseras- subrayan que "el protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos establece que la distancia de alejamiento aconsejable para que el sistema sea más eficaz debe ser, al menos, de 500 metros".

Asimismo, desde Cometan precisan que las recomendaciones técnicas del fabricante contemplan una distancia "no inferior a 350 metros para favorecer el adecuado funcionamiento de los dispositivos de localización GPS".

REDONDO PIDE DISTANCIA SUFICIENTE

Precisamente, este lunes, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró en un mensaje en sus redes sociales que "proteger a las mujeres es esencial" y que "los jueces tienen que establecer órdenes de alejamiento con la distancia suficiente". "Se lo hemos recordado en múltiples ocasiones y hemos ofrecido formación también de forma reiterada", recalcó.

En concreto, el Ministerio de Igualdad alertó en febrero de que las órdenes de alejamiento que fijan un perímetro de menos de 350 metros dificultan la protección de las víctimas de violencia machista.

De hecho, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, fue la que pidió por carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía garantizar la efectividad en el Sistema Cometa, encargado del funcionamiento de las pulseras para maltratadores.

Por un lado, recogió en la misiva los supuestos en los que la distancia de prohibición de aproximación a la víctima es inferior a 350 metros. En esta línea, advirtió de que, a menos distancia, la capacidad de reacción es "muy complicada" para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) lleguen a tiempo para evitar agresiones.

EL CASO DE UNA MUJER EN IBIZA

En esta línea, en febrero, una mujer de 31 años resultó herida de gravedad en Ibiza a manos de su expareja, que tenía una orden de alejamiento en vigor, y que también hirió a la madre y a la hermana de la víctima. En cuanto a este caso, desde el Ministerio de Igualdad aseguraron que el sistema de control telemático funcionó correctamente y añadieron que el sistema registró y transmitió las señales previstas, conforme al protocolo.

De la misma manera, desde el Ministerio indicaron que la orden de alejamiento que la mujer tenía en vigor es de 100 metros, una distancia reducida que, aun cumpliéndose desde el punto de vista operativo, limita el margen de reacción ante una aproximación repentina.

Es por ello por lo que en enero desde Sala Cometa se había enviado un escrito a la autoridad judicial recomendado ampliar la orden de alejamiento a 350 metros, para que se puedan asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de Sala Cometa y de las FCSE.

"Una vez que se establecen medidas de alejamiento, seamos conscientes de que una medida de alejamiento que es insuficiente no protege adecuadamente, que quizá tenemos que valorar que esas medidas de alejamiento tienen que ser de un mínimo de a lo mejor 300, 350 metros, porque eso es lo que va a permitir que la víctima se ponga en contacto con su protector, con la policía", aseguró Redondo entonces.