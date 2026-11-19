Archivo - Una niña con una flor. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los programas electorales de PSOE, PP, VOX, Frente Amplio y Podemos para las elecciones generales del 29 de noviembre recogen numerosas medidas relativas a la infancia, desde el endurecimiento de la ley penal del menor hasta prohibir las redes sociales o asegurar la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, una medida esta última en la que todos están de acuerdo. Precisamente, este viernes 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia.

En el ámbito económico y de lucha contra la pobreza infantil, el PSOE plantea una prestación progresiva por crianza; Frente Amplio propone elevar la inversión estatal en infancia y familias al 2,4% del PIB y una ayuda mensual de 200 euros hasta los 18 años; y Podemos, una equivalente al 15% del salario mínimo hasta los 21 años, junto con un plan de apoyo durante los primeros 1.000 días de vida.

Por su parte, el PP se compromete a actuar "con urgencia" contra la pobreza infantil reforzando las ayudas a familias vulnerables con una deducción reembolsable mensual en el IRPF en la que computará el concebido no nacido, mientras VOX enmarca sus medidas en un plan nacional de natalidad que extiende los beneficios de familia numerosa desde el primer hijo y financia con cargo al Estado la cotización a la Seguridad Social de los españoles dedicados al cuidado de sus hijos.

Además, las cinco formaciones coinciden en impulsar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, aunque con fórmulas distintas: el PP plantea cofinanciarla al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas; Frente Amplio propone plazas públicas gratuitas, pareja educativa y ratios máximas de alumnos; Podemos marca un plazo de cuatro años para conseguirla; PSOE aboga por ampliar las plazas públicas gratuitas y VOX defiende la gratuidad de 0 a 3, libre elección de centro, deducciones por material escolar y prioridad nacional en acceso a guarderías.

En materia de conciliación, PSOE y Frente Amplio coinciden en ampliar los permisos por nacimiento hasta las 20 semanas (26 en el programa de Podemos) y retribuir el permiso parental. El PP propone ampliar y flexibilizar los permisos así como bancos de horas, y VOX plantea incentivos fiscales a empresas por conciliación o bonificación del 100% de la ayuda en el hogar.

Respecto al comedor escolar, Frente Amplio y Podemos apuestan por su gratuidad con menús frescos sin ultraprocesados, el PSOE se centra en el alumnado en situación de vulnerabilidad y VOX propone suprimir los menús halal en las escuelas y prioridad nacional para la beca comedor.

DE ELIMINAR LA CONCERTADA A UN CURRÍCULO ÚNICO

En el ámbito educativo, PP y VOX coinciden en derogar la LOMLOE y reforzar la exigencia académica, aunque con enfoques diferenciados. El PP centra su propuesta en garantizar que ningún alumno salga de Primaria sin leer y calcular bien, blindar los conciertos educativos y mantener abiertos los centros de Educación Especial, mientras VOX apuesta por un currículo único nacional con enseñanza garantizada en español, fijar un número máximo por aula de alumnos de otras culturas o prohibir el burka y el niqab en centros educativos.

En cambio, Frente Amplio y Podemos proponen blindar por ley una inversión educativa pública del 7% del PIB, reducir las ratios máximas, combatir la segregación escolar, acabar con los colegios concertados y bioclimatizar las aulas; y PSOE defiende el refuerzo de la escuela pública, la bajada de ratios, el aumento de becas, la educación inclusiva y la educación afectivo-sexual obligatoria.

Por otro lado, VOX propone un plan nacional contra el acoso y ciberacoso junto a la prohibición de móviles en clase; PP plantea un protocolo nacional con sanciones educativas para el acosador sin trasladar a la víctima; y tanto PSOE como Frente Amplio y Podemos impulsan contra el acoso y de prevención de violencias.

PSOE y Frente Amplio coinciden en desplegar íntegramente con financiación suficiente la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), reforzar los juzgados y fiscalías especializados y extender el modelo Barnahus, un punto por el que también apuesta Irene Montero. Además, Frente Amplio fija la prohibición legal del acogimiento residencial para menores de seis años.

En el plano penal, el PP propone ampliar la prisión permanente revisable a pederastas y depredadores sexuales reincidentes, castigar como delito propio la captación de menores por bandas criminales, endurecer la Ley del Menor incrementando el tiempo de internamiento en centros cerrados para delitos graves con violencia, armas o en bandas, o establecer responsabilidades para tutores.

QUE LOS MENORES QUE COMETEN HOMICIDIOS SEAN IMPUTABLES

VOX va más allá y plantea reducir la edad de responsabilidad penal del menor y eliminar la inimputabilidad para delitos violentos como homicidios o agresiones sexuales.

En relación con el entorno digital, el PP propone prohibir que los menores de 14 años tengan cuentas en redes sociales y exigir autorización paterna hasta los 16, imponer controles parentales y verificación de edad obligatorios, vetar contenidos para adultos y apuestas, limitar el scroll infinito y el uso nocturno. Mientras, Frente Amplio y PSOE apuestan por una regulación severa de las redes sociales de forma que solo puedan acceder menores de 16 años si demuestran que son seguras; y Vox plantea "preservar la inocencia" de los menores frente al juego, la pornografía o los delitos en Internet.

En sanidad, los de Abascal proponen reforzar la atención primaria y pediátrica especialmente en zonas rurales; PSOE propone fortalecer la pediatría, la salud bucodental y visual y la salud mental; PP anuncia un Plan Nacional de Salud Mental, garantiza cuidados paliativos pediátricos, mantiene la prestación CUME y plantea revisar la Ley Trans eliminando la autodeterminación registral del sexo. Mientras, Podemos propone el fin de los obstáculos para la libre determinación de género en las infancias trans menores de 14 años.

Por su parte, Frente Amplio propone contratar psicólogos y psiquiatras infantojuveniles en escuelas y barrios vulnerables, incluir la pediatría en el control de listas de espera, y Podemos promete fijar una ratio máxima de 800 menores por pediatra.

DE LA INCLUSIÓN A LA DEVOLUCIÓN DE MENORES MIGRANTES

Sobre los menores extranjeros no acompañados, VOX propone su devolución inmediata a sus padres y la persecución de ONG que participen en su sustracción, mientras el PP aboga por la reunificación familiar eliminando el requisito de informe individualizado del país de origen, asumiendo el Estado la atención inicial y la determinación de edad en un plazo máximo de 72 horas.

En el extremo opuesto, PSOE, Frente Amplio y Podemos defienden la primacía del interés superior del menor y un sistema de acogida solidario y corresponsable entre todas las CCAA. Frente Amplio propone además un Plan Integral de Atención, Protección e Inclusión de la Infancia Migrante, incluidos jóvenes en tránsito a la vida adulta, y Podemos, el reconocimiento de la nacionalidad española de origen (ius soli) a los nacidos en España de padres extranjeros.

Como medidas complementarias, Frente Amplio y Podemos prometen impulsar el derecho al voto a los 16 años y se comprometen a cumplir las recomendaciones de la ONU sobre prohibición de los toros a menores; y el PP apuesta por el refundado del CIS para que centre sus estudios en la familia y la infancia.