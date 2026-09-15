El INJUVE presenta la Estrategia Digital de programas Erasmus+ Juventud y Deportes y el Cuerpo Europeo de Solidaridad

Archivo - Un ordenador con las siglas AI de Inteligencia Artificial. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Juventud de España (INJUVE) presentará este martes en Málaga la Estrategia Digital de la Agencia Nacional Española Erasmus+ Juventud y Deportes y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, coincidiendo con el Día Internacional de la Democracia.

La presentación tendrá lugar en el marco de la XXV Universidad de Juventud y Desarrollo (UYD) que reúne esta semana a más de 100 jóvenes de 40 países en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), junto a trabajadores juveniles, responsables políticos, expertos y representantes institucionales de la Unión Europea, África y Oriente Medio, según ha informado el INJUVE en un comunicado.

El evento, organizado por el Centro Norte-Sur del Consejo de Europa (CoE) con el apoyo del INJUVE, tiene como objetivo encontrar fórmulas que favorezcan "una Inteligencia Artificial al servicio de las personas, la paz y la democracia".

La jefa de Servicio del Área de Programas Europeos del INJUVE, Ana Cuevas, será la encargada de presentar la nueva estrategia, destacando sus objetivos clave, las fases de implementación y el impacto previsto en las organizaciones juveniles y educativas.

Por su parte, Beatriz Melo, del departamento de Juventud del Consejo de Europa, explicará el manual AUTOMA sobre cómo abordar la IA y sus implicaciones para los jóvenes; Tobias Drilling, del Consejo Consultivo de la Juventud del Consejo de Europa, se centrará en estrategias que impulsen una educación para la paz, y el subinspector de la policía local de Murcia, José Martínez, abordará la lucha contra la ciberdelincuencia.

Partiendo de los resultados de las actividades, los jóvenes elaborarán sus propios manuales sobre seguridad digital, planes de acción para aumentar la implicación de la juventud en el diseño de políticas y herramientas prácticas que impulsen la alfabetización digital y el pensamiento crítico en torno a la Inteligencia Artificial.

La Universidad sobre Juventud y Desarrollo (UYD) forma parte del programa europeo iLEGEND III (Intercambio de Aprendizaje Intercultural a través de la Educación Global, la Creación de Redes y el Diálogo), el tercer ciclo de un proyecto conjunto de la Unión Europea y el Consejo de Europa.