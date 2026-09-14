Sánchez afirma que 200 migrantes al día regresan de Ceuta a Marruecos y espera llegar a 10.000 plazas de acogida activas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que unas 200 personas migrantes de las que llegaron el pasado 30 de julio en la entrada masiva a Ceuta están regresando cada día a Marruecos y ha subrayado que quieren rozar las 10.000 plazas de acogida para migrantes.

"Ahora mismo estamos viendo de nuevo cómo en torno a 200 personas al día están regresando voluntariamente de Ceuta a Marruecos", ha asegurado Sánchez, este lunes, en una entrevista en 'la Sexta' recogida por Europa Press.

En todo caso, también ha pedido "paciencia" y "empatía" a los ceutíes porque "exige un tiempo" identificar a los migrantes y resolver sus expedientes para determinar si tienen derecho a protección internacional o si deben ser retornados a su país.

"Eso exige en primer lugar que reubiquemos a todos los migrantes que en esas imágenes podemos ver en las playas, en centros; luego tenemos que triar, tenemos que identificar a estos migrantes y, finalmente, proceder en el mayor breve espacio de tiempo a, o bien la tramitación de la protección internacional, o bien la devolución al país de origen", ha precisado.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha insistido en que se trata de "una crisis humanitaria" y cree que "no se ha hecho mal". No obstante, ha reconocido que la capacidad de acogida no es suficiente de cara al futuro.

"Tanto en Ceuta como en Melilla existen centros de atención temporal a inmigrantes, centros de estancia temporal de inmigrantes, pero no en el volumen, en el número que probablemente necesitemos para un futuro, para que no tengamos las imágenes que hemos visto y que también vimos en su momento en la crisis migratoria en Canarias en el año 2021 y en el año 2022", ha apuntado.

En concreto, ha recordado que, antes de la crisis del 30 de julio, tenían 500 plazas y ha indicado que van a terminar "esta semana" con "más de 6.000 plazas activadas". Además, ha afirmado que su "objetivo" es "rozar las 10.000 plazas activadas" por si se necesitan.

En paralelo a la activación de esas plazas, ha explicado que están "identificando a todos los migrantes, a los adultos y a los menores", aunque ha puntualizado que estos últimos "son competencia de las comunidades autónomas", y ha añadido que están trabajando para "acortar los plazos administrativos".

"En la mayor parte de los casos estamos hablando de personas marroquíes, de hombres, mujeres y sobre todo muchos menores marroquíes. Me hace mucha gracia cuando escucho algunos discursos de la ultraderecha hablar de invasión. Bueno, en realidad muchos de ellos son o fueron personas menores, niños y niñas muchos de ellos ahogados por desgracia en esa crisis y otros muchos que llegaron y que lo que quieren es buscar un futuro mejor", ha incidido.

En todo caso, ha asegurado que "Marruecos ha manifestado su voluntad de reagrupar familiarmente también a estos menores" y que "esto lleva un tiempo". Si bien, ha insistido en que están "poniendo toda la maquinaria, todos los recursos del Estado, para resolverlo cuanto antes" y ha avanzado que el plazo que se han dado para "tener estabilizada la situación" es final de año.