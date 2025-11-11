Juventud lanza la campaña 'Crecer con derechos, vivir con libertad' por el Día de los Derechos de la Infancia

Cartel de la campaña 'Crecer con derechos, vivir con libertad' en el Ministerio de Juventud e Infancia. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia ha lanzado una campaña bajo el lema 'Crecer con derechos, vivir con libertad' para conmemorar el Día Internacional de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre, y reivindicar "los derechos de niños y niñas".

Rego ha señalado que "los niños y las niñas merecen tener voz, ser escuchados y atendidos" y ha asegurado que "los poderes públicos deben trabajar "por el cumplimiento de todos sus derechos para garantizar su bienestar, garantizar que viven una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades y para que puedan desarrollarse en las mejores condiciones".

En esta línea, ha subrayado el compromiso del Gobierno de España con la infancia y ha mostrado su "determinación para seguir trabajando y avanzando en aspectos fundamentales para la infancia, como la prevención y la erradicación de cualquier forma de violencia, la protección de los derechos de la infancia en los entornos digitales, la participación pública o la lucha contra la pobreza infantil".

A su vez, Rego ha recordado que se encuentra en trámite parlamentario en el Congreso la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que considera "una ley pionera para que las plataformas digitales dejen de operar al margen de los derechos de la infancia".

Igualmente, ha indicado que su ministerio ha presentado una propuesta para ampliar la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) y trabaja en una norma para regular la protección de la identidad digital de las personas menores de edad y la práctica conocida como 'sharenting' (compartir fotos de los hijos en redes sociales).

Además, la titular de Juventud e Infancia ha destacado la aprobación del Real Decreto que regula el procedimiento para la acogida de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas en situaciones de contingencia migratoria, que garantiza la acogida solidaria de estos niños, niñas y adolescentes y pone en primer término el interés superior del menor.

Rego ha puesto de relieve que la protección de las personas menores de edad es una obligación "moral y legal" de todos los poderes públicos, "sin importar dónde hayan nacido". En esta línea, ha indicado que el Ministerio de Juventud e Infancia trabaja para poner en marcha el Real Decreto de Acogimiento, que establece unos estándares de calidad homogéneos para todos los sistemas de acogida.

En el marco de la celebración del Día de los Derechos de la Infancia, este martes Rego recibirá en la sede del ministerio a un grupo de niños, niñas y adolescentes en representación de los Consejos de Participación territoriales de la Plataforma de Organizaciones de Infancia (POI). Durante este encuentro, las personas asistentes le trasladarán a la ministra sus propuestas para el Pacto de Estado para erradicar la pobreza infantil.

La próxima semana, entre otros actos, Rego participará el jueves 20 de noviembre en la presentación del informe 'El beneficio de hacer: el potencial de las políticas concretas para revertir la pobreza infantil', elaborado por UNICEF España. Por su parte, el viernes 21 de noviembre, Rego inaugurará la jornada organizada por la Plataforma de Infancia para presentar la campaña 'Soy, eres, somos y tenemos derechos'.