Plan International lanza la campaña 'Extraescolar para otros' frente a la "desigualdad educativa"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ONG Plan International ha puesto en marcha la campaña 'Extraescolar para otros' ante la "desigualdad educativa" y sostiene que mientras en España el 90% del alumnado asiste a clases extraescolares, hay 250 millones de niños y niñas en todo el mundo que no van a la escuela, y más de la mitad no adquiere las competencias básicas de lectura, escritura y matemáticas.

"Este déficit de calidad en la educación compromete gravemente sus posibilidades de romper el ciclo de pobreza y mejorar su futuro", ha alertado la organización, que ha lanzado la compaña para que las familias contribuyan a garantizar el acceso a la educación para los niños y niñas en mayor situación de vulnerabilidad.

En este escenario, la ONG ha puesto de relieve que el gasto en extraescolares en España por familia se estima entre 76 y 112 euros al mes, mientras que en países del Sur los niños y niñas ni siquiera tienen acceso a refuerzo o apoyo.

"A la vez que inscribes a tus hijos/as, nietos/as o sobrinos/as en una clase extraescolar, las familias también pueden realizar una donación simbólica que equivale al coste de esa actividad, con el fin de facilitar que otro niño o niña, que no tiene acceso a la educación, pueda acceder a un espacio seguro de aprendizaje de calidad donde recibir apoyo y protección", ha defendido la entidad.

Las donaciones de esta campaña se destinarán a promover el derecho a una educación "inclusiva y de calidad y eliminar desigualdades en el acceso a refuerzo y apoyo educativo". A través de proyectos de educación la organización trabaja para mejorar infraestructuras, proporcionar materiales escolares y crear espacios de aprendizaje seguros, especialmente en zonas afectadas por conflictos, emergencias o desastres.

"Asistir a la escuela no garantiza una educación de calidad, y se estima que 300 millones de niños y niñas no tendrán las habilidades básicas de lectura, escritura y matemáticas en 2030 si no se toman las medidas necesarias", ha subrayado Plan International, que está presente en más de 80 países.

La directora general de Plan International, Concha López, ha explicado que "garantizar una educación de calidad es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad" y que es "clave asegurarse de que las niñas y adolescentes puedan acceder a esta educación y permanecer en la escuela".

"Ellas son las más vulnerables a ser excluidas del sistema educativo, lo que limita sus oportunidades de futuro. Nuestros programas están diseñados para que las niñas puedan superar estos obstáculos y acceder a mejores oportunidades", ha declarado la directora general de Plan International.