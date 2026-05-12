La plataforma española 'Guanxi' gana el tercer premio del galardón Carlomagno de la Juventud 2026

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BRUSELAS 12 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto español 'European Guanxi', centrado en reforzar el análisis europeo sobre China y las relaciones entre la UE y Pekín, ha sido distinguido este martes con el tercer Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2026, otorgado por el Parlamento Europeo y la Fundación del Premio Internacional Carlomagno de Aquisgrán (Alemania).

La iniciativa española, seleccionada entre los 27 proyectos nacionales ganadores de esta edición, ha sido finalmente reconocida entre las tres mejores propuestas europeas de un certamen que distingue cada año iniciativas impulsadas por jóvenes de entre 16 y 30 años para promover la democracia, la participación ciudadana y la cooperación europea.

Fundada en Barcelona en 2020 por jóvenes profesionales, investigadores y estudiantes europeos, la plataforma promueve el análisis y el debate sobre relaciones internacionales y el papel estratégico de la UE frente a China mediante artículos, conferencias, eventos y un podcast, con presencia tanto en Europa como en el país asiático.

Según ha destacado el Parlamento Europeo en un comunicado, el proyecto surgió ante la ausencia de una plataforma a escala europea que conectara a jóvenes interesados en China y pretende contribuir a una voz comunitaria "más coherente" en asuntos internacionales. La iniciativa ha recibido una dotación económica de 2.500 euros.

El primer premio ha recaído en el proyecto estonio 'ATHENA', dedicado a impulsar el liderazgo y la participación democrática de mujeres jóvenes, mientras que el segundo galardón ha sido para la aplicación francesa 'Pol', diseñada para acercar los procesos legislativos a los jóvenes y combatir la desinformación.