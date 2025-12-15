La Plataforma de Infancia advierte de que la ley de protección a la infancia "sigue sin desarrollarse plenamente"

Archivo - Un ramo de flores y una vela en el parque donde fue secuestrado un niño de 9 años en 2021, en Lardero, La Rioja, (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

La Plataforma de Infancia ha advertido de que la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI, "sigue sin desarrollarse plenamente" cuatro años después de su aprobación.

Así lo expone en su segundo informe de seguimiento de la ley en el que plantea definir "marcos comunes" que permitan implantar la LOPIVI en todos los territorios y garantizar que los derechos de la infancia y la adolescencia frente a la violencia "se cumplan plenamente".

"Aprobar la LOPIVI supuso un hito histórico, pero es necesario un trabajo coordinado entre la Administración estatal y las comunidades autónomas, especialmente en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que debe superar las tensiones políticas existentes", señala la responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial.

El informe destaca también el "desconocimiento generalizado" entre niñas, niños y adolescentes sobre la LOPIVI y sus derechos frente a la violencia, por lo que pide impulsar acciones de difusión, sensibilización y formación.

"Muchas niñas, niños y adolescentes desconocen cómo comunicar situaciones de violencia y a quién dirigirse, lo que evidencia la necesidad de protocolos claros y figuras de protección activas en todos los ámbitos de su vida", afirma Escorial.

A nivel estatal, el informe puntualiza que, aunque se han registrado "algunos avances", persiste "la ausencia de sistemas clave" para garantizar la eficacia de la ley, como los Registros previstos, "claves para contar con datos fiables" que permitan conocer y dimensionar la violencia y diseñar políticas públicas adecuadas.

Además, la Plataforma considera que la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, y del Real Decreto 422/2025, supone "un paso adelante limitado", ya que "solo" establece secciones especializadas de violencia contra la infancia en Madrid, Cataluña y Andalucía.

Además, indica que su implementación introduce la posibilidad de que los casos de violencia sexual contra niñas y chicas se traten en secciones de violencia sobre la mujer, y no en las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia.

"Aunque se reconocen avances en la justicia adaptada, no se integra completamente la perspectiva infancia ni un enfoque integral de derechos, especialmente en los casos de violencia sexual", añade Escorial.

Por otro lado, a nivel autonómico, el informe refleja una "gran diversidad" en el ritmo de desarrollo e implantación de las medidas previstas en la LOPIVI. Además, apunta que el ámbito de los centros de protección requiere "especial atención, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la infancia tutelada".

Asimismo, señala que "solo" una comunidad autónoma dispone de protocolos específicos para prevenir todas las formas de violencia, y agrega que la figura de "referente de protección", prevista en la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia, "aún no se ha puesto en marcha en ninguna comunidad autónoma".

Por otra parte, avisa de que los protocolos deportivos están más desarrollados, pero los relativos al ocio y tiempo libre "siguen siendo escasos". A su vez, precisa que la implantación de la figura de delegado de protección "continúa siendo muy limitada".

En el ámbito educativo, la POI cree que la aplicación de medidas de protección es todavía "muy incipiente" y que la figura del coordinadora o coordinador de bienestar y protección presenta "grandes carencias en la mayoría de los territorios".

La Plataforma de Infancia hace un llamamiento a los grupos parlamentarios y a las comunidades autónomas para avanzar en la implementación de la LOPIVI, garantizando que su desarrollo normativo y práctico sea "pleno y garantista" con los derechos de la infancia y adolescencia.