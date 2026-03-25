Policía y fundacionSol lanzan una campaña sobre el riesgo del 'Happy Slapping' ante el aumento de la violencia digital

Campaña para la prevención del 'Happy Slapping'. - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en colaboración con fundaciónSOL han lanzado una nueva pieza de concienciación en el marco de la campaña 'Somos su Mejor Red', para advertir del 'Happy Slapping', una forma de violencia, según la policía, cada vez más presente en el entorno escolar y digital y que consiste en grabación y difusión inmediata de contenidos violentos. Más de la mitad de los delitos de acoso entre menores se difunden en redes sociales, donde "la violencia ya no solo se ejerce, se graba, se viraliza y se convierte en contenido", según la policía.

El 'Happy Slapping' es un delito perpetrado no solo por el agresor, sino también por todos aquellos que graban, difunden o interactúan con el contenido violento publicado en redes. En el 61% de los casos, los agresores pertenecen al entorno cercano de la víctima, como compañeros o amigos, según el informe 'Violencia Viral: los 9 tipos de violencia online' de Save the Children. Estos datos evidencian, según la policía, "estrecha relación entre el ciberacoso y el bullying".

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, tan solo en el año 2024 se registraron 1.196 casos de acoso escolar. La propia Fiscalía ha advertido que estas cifras reflejan únicamente los casos que llegan al sistema judicial, pudiendo existir una cifra oculta mayor debido a la infradenuncia o a la gestión interna en centros educativos.

La pieza audiovisual creada por fundaciónSOL aborda esta realidad desde una perspectiva preventiva, invitando a la reflexión, "Cuando una agresión se graba y se difunde, la humillación se multiplica. No se trata solo del daño físico o verbal, sino de la exposición pública, los comentarios crueles y la imposibilidad de olvidar", ha explicado Claudia Caso, directora de entidad social. "Y lo más preocupante es que muchos jóvenes llegan a percibir estas agresiones como contenido, no como violencia", ha argumentado.

Por su parte, Juan Cristóbal Cabiedas Pedraza, Inspector de Policía Nacional con más de 28 años de experiencia en labores de seguridad ciudadana, investigación y prevención de la delincuencia ha alertado de que "el Happy Slapping es una práctica muy extendida entre los menores que trasciende las fronteras del mundo físico y real para difundirse de manera masiva en el mundo digital".

"Debemos fomentar la capacidad crítica y el uso responsable de las redes sociales y de las tecnologías en nuestros adolescentes, para que sean conscientes del alcance que pueden llegar a tener sus acciones y el daño que pueden causar a los demás, porque no se puede entender este tipo de conductas como una broma o un juego puesto que pueden ser constitutivas de delitos contra la integridad moral, lesiones o amenazas, entre otros".

Ha recordado, asimismo, que los menores, a partir de los 14 años, tienen responsabilidad penal, afectando las consecuencias hasta su vida adulta.

CONSEJOS

Ante esta circunstancia, Policía Nacional y fundaciónSOL inciden en la necesidad de la prevención con una implicación conjunta de familias, centros educativos y sociedad. Entre sus recomendaciones, aconsejan hablar con los menores sobre la violencia que circula en redes; educar en empatía digital y responsabilidad para que no se acostumbren a verlo como algo normal; ayudarles a identifica que detrás de cada video hay una víctima real; dejar claro que grabar o compartir una agresión también es participar en ella y evitar la exposición continuada a contenidos violentos para prevenir la insensibilización y la normalización de la violencia.

También es importante reportar ante las plataformas el contenido para que lo den de baja, denunciar simpre estas situaciones y cortr su cadena de difusión, así como guardar una posible evidencia antes de reportar el contenido a la plataforma en caso de considerar la denuncia por vía judicial.