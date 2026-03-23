El Gobierno anuncia que incoará expediente para revocar el Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto

Archivo - Castillo de Sagunt (Valencia) - TURISME CV - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iniciará el procedimiento para revocar la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional, reconocimiento que otorga el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado, después del veto de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo a que las mujeres sean cofrades en la Semana Santa de Sagunto.

La Secretaría de Estado de Turismo ha decidido incoar un expediente para revocar una declaración que se concedió en 2004 tras la votación en el seno de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto, en la que 267 cofrades se pronunciaron expresamente en contra de la inclusión de las mujeres en la participación de las manifestaciones religiosas de la Semana Santa de esta localidad.

La declaración se regula en base a la Orden Ministerial ICT/851/2019, que en su artículo 3d se refiere al arraigo de la fiesta y a la participación ciudadana en su desarrollo. En este sentido, y teniendo en cuenta las quejas ciudadanas presentadas formalmente, el Gobierno estudiará cómo las limitaciones estatutarias que la cofradía contempla pueden afectar al requisito de participación ciudadana previsto por la normativa, porque excluyen a la mitad de la población, que son las mujeres.