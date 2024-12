PP acusa a Rego de "abandonar" a la infancia vulnerable y ésta afea que usen la pobreza infantil de "munición electoral"

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular Miriam García Navarro ha acusado a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de "abandonar" a las familias con niños en situación de pobreza en España y Rego ha afeado al PP que use la pobreza infantil como "munición electoral".

Durante una interpelación, este martes, en el Pleno del Senado, la senadora del PP ha reprochado a la ministra que "no han sido capaces de solucionar" el problema de la pobreza infantil en España y ha dicho que debería "sonrojarles" el hecho de "que España tenga la pobreza infantil de un país subdesarrollado".

"España es el país de la Unión Europea con la tasa más elevada de pobreza infantil", ha precisado García Navarro, puntualizando que "uno de cada tres niños en España es pobre".

Además, la senadora del PP ha acusado al Gobierno de haber "convertido a la España de 2024 en una España donde tener hijos es un factor de riesgo de pobreza" y le ha reprochado también que tienen "parada, con 31 plazos de abstención de enmiendas, la ley de familia que está costando 7 millones de euros".

"¿Sabe lo que ustedes han sido capaces de cambiar? El refranero español. Porque cuando yo nací se decía que un niño siempre venía con un pan bajo el brazo y actualmente en España los niños nacen con una deuda de 31.000 euros antes de emitir su primer llanto", ha subrayado.

ALEJARSE DEL ZASCA

Por su parte, Rego ha afeado al PP que utilice este problema como "munición electoral" y ha defendido que la pobreza infantil ha de abordarse a partir de un diagnóstico "alejado del regate corto del titular y del zasca".

Así, aunque ha reconocido que las cifras de pobreza infantil en España son "intolerables", ha advertido de que es "un problema estructural" que se "arrastra desde hace décadas" y en el que "no cabe improvisación, no cabe la politiquería y no cabe una lectura parcial de la realidad".

"Este Gobierno reconoce y se hace cargo de la realidad. España, el país en su conjunto, tiene unos niveles de pobreza infantil absolutamente intolerables, coincidimos en esto. ¿Pero sabe usted cuál ha sido el punto de inflexión en el que la pobreza infantil ha alcanzado su máximo pico en nuestro país? Lo sabe. Los años posteriores a la crisis de 2008, es decir, el momento en el que se materializaron sus recetas neoliberales, debilitando los servicios públicos y poniendo a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad", ha señalado Rego.

Además, la ministra ha puesto en valor, citando datos de EAPN, que gracias al escudo social puesto en marcha a partir de la pandemia, han "logrado evitar la pobreza de un millón y medio de personas". Si bien, ha reconocido que "no es suficiente" y ha apuntado que el "principal problema" que "lastra a las familias" está "en la vivienda".

"Y esto no es un fenómeno casual, sino que es fruto, de nuevo, de decisiones políticas y de un país diseñado para que la vivienda sea un negocio y no un derecho. Esto supongo que les sonará de algo, ¿verdad? Les sonará de algo. Yo no puedo evitar recordar a la señora Botella vendiendo vivienda protegida a los fondos buitre, donde, por cierto, también vivían familias con hijos. Eso tampoco ayuda a erradicar la pobreza infantil", ha reprochado.

Entre las medidas que impulsa el Gobierno, Rego ha señalado la Garantía Infantil Europea, una herramienta "para prevenir y combatir la exclusión social y garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes de la Unión Europea tengan acceso gratuito y en igualdad a derechos básicos como la educación y cuidado infantil, actividades extraescolares, al menos una comida saludable al día y acceso a la vivienda adecuada".

Además, ha asegurado que quieren establecer "una prestación universal de crianza desde los 0 a los 18 años" en los presupuestos generales del Estado y ha destacado la propuesta de aprobar "un Pacto de Estado de lucha contra la pobreza infantil".

Por su parte, la senadora del PP ha insistido en que el Gobierno ha "abandonado" a las "familias que tienen auténticas pesadillas para llegar a fin de mes, que sufren por no poder alimentarse adecuadamente, por no mantener una temperatura adecuada a su casa". "¿De verdad puede mirarme a los ojos y decir que han hecho todo lo posible por los niños de nuestro país?", ha preguntado García Navarro.

"EL ASCENSOR SOCIAL, AVERIADO"

En este sentido, ha afeado al Gobierno que "solo le importa su supervivencia mediante una espiral de decadencia que se apoya en el odio a las clases y la envidia social" y ha lamentado que "si no son capaces de tomar conciencia y de asumir que el ascensor social está averiado y que el montacargas no va a llevar a tiempo, no quedará más remedio que asumir que la pobreza infantil va a ser una marca imborrable del fracaso de este Gobierno".

Mientras, la ministra de Juventud e Infancia ha pedido al PP que no convierta la lucha contra la pobreza infantil "en un ejercicio de oportunismo político". "No estamos aquí ni para 'likes' ni para 'zascas'", ha insistido, al tiempo que ha reclamado al PP que "tenga una sola voz y piense realmente en la infancia del país".

También ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

"Gracias a los regalos fiscales de la presidenta Ayuso, en la Comunidad de Madrid hay 6.125 millones menos en los presupuestos del año 2025. ¿Y saben lo que eso significa? Significa menos recursos para políticas sociales, menos inversión para combatir la exclusión y menos apoyo a las familias más vulnerables. Gracias a la presidenta Guardiola, en Extremadura, 2.100 plazas de comedor escolar gratuito han desaparecido. Y yo me pregunto, ¿a quién afecta esto si no es a las familias con menos recursos? Gracias al señor Moreno Bonilla, en Andalucía, se ha renunciado a 112 millones de euros destinados a la educación gratuita infantil de 0 a 3 años", ha zanjado Rego.