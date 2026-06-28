El PSOE pide difundir el teléfono ANAR de ayuda a niños en todos los espacios frecuentados por menores

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MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha presentado una proposición no de ley (PNL) por la que insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y entidades locales, la adopbión de medidas para garantizar la difusión de las líneas telefónicas de ayuda a niñas, niños y adolescentes (teléfono ANAR, teléfono 116 111 y otros análogos) en todos los espacios frecuentados por menores, incluyendo, al menos, colegios (públicos, concertados y privados), centros sanitarios, polideportivos, espacios de ocio y transportes públicos.
En el texto de la PNL, consultado por Europa Press, el grupo socialista advierte de que en España "muchos niños, niñas y adolescentes siguen enfrentándose en soledad a situaciones de violencia, acoso, abuso o malestar emocional, sin conocer o sin poder acceder a recursos de ayuda inmediatos por desconocimiento".
Por ello, considera "clave" difundir estos teléfonos que desempeñan "una función esencial en la prevención, detección precoz e intervención" ante estas situaciones.
En este sentido, considera necesario que esta difusión garantice "los requerimientos de accesibilidad universal y diseño para todos", y que se asegure su "ubicación visible en zonas estratégicas, adaptación a lectura fácil, inclusión de pictogramas y adecuación a diferentes edades".
También insta a promover campañas institucionales de sensibilización y difusión, y a impulsar acciones formativas dirigidas a profesionales del ámbito educativo, sanitario y social, orientadas a mejorar la detección precoz de situaciones de violencia.
"No basta con reconocer derechos, es imprescindible garantizar que estos sean reales, efectivos y accesibles para todos los menores, con independencia de su entorno social, económico o familiar", recalca.