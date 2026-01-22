Rego defiende ante la ONU ampliar la ley de infancia para que "ningún niño" tenga que "convivir con un maltratador"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en el VII Examen del Comité de Derechos del Niño a España. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este jueves ante la ONU la necesidad de ampliar la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) "para que ningún niño o niña tenga que convivir con un progenitor maltratador, para reforzar la detección temprana y garantizar que el derecho a ser escuchado no quede nunca condicionado".

Durante las conclusiones expuestas por Rego en el VII Examen del Comité de Derechos del Niño a España, la titular de Juventud e Infancia ha asegurado que el diagnóstico de las violencias que sufren las infancias corrobora que "no aparecen de forma espontánea", sino que "se aprenden y se heredan".

En este sentido, ha señalado que "durante demasiado tiempo han sido tratadas como un asunto privado" y que "romper ese silencio, es una decisión política".

Asimismo, ha señalado que "ese mismo patrón de violencia estructural se expresa en la pobreza infantil" y, para combatirla, ha defendido la Prestación Universal por Crianza, "no como una ayuda asistencial sino como una herramienta de redistribución y de justicia social".

Sobre la universalidad de este instrumento, la ministra de Juventud e Infancia ha señalado que "permite pasar de la compensación de casos individuales a la corrección de una desigualdad estructural, garantizando que la crianza no dependa de la información disponible o de la capacidad administrativa de las familias".

Además, Rego ha insistido en la necesidad de regular los entornos digitales y ha criticado que "un puñado de grandes plataformas decide las reglas de un espacio central para la vida social, sin control democrático y con un único criterio: la rentabilidad".

En esta línea, ha apostado por "regular y recuperar soberanía pública sobre un espacio donde la lógica del máximo beneficio ha suplantado el interés general".

Por otro lado, Rego ha señalado el compromiso de España con la cooperación internacional, como "una forma concreta de situarse ante el orden internacional que se está consolidando". Según Rego, "el genocidio en Gaza y la ocupación de Palestina por parte de Israel no pueden ser tratados como un episodio más".

"No es una anomalía: Palestina se ha convertido en un laboratorio donde se ensaya hasta dónde puede llegar la violencia sin consecuencias y qué vulneraciones del derecho internacional pueden normalizarse", ha afirmado, al tiempo que ha condenado la reciente demolición de instalaciones de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Jerusalén, por parte de Israel. "La impunidad se ha vuelto estructural", ha lamentado.