Solo el 17% de los menores tutelados por la Administración vuelve con sus familias, según Plataforma de Infancia

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Solo el 17% de los menores tutelados por las comunidades autónomas vuelven con sus familias y hasta en el 50% de las salidas del sistema de protección no se conocen las causas. Estas son algunas de las conclusiones de la nueva actualización del Observatorio de la Desinstitucionalización Hogarizar de la Plataforma de Infancia.

La situación no es, no obstante, uniforme y la ONG ha alertado de las desigualdades territoriales. Por ejemplo, en Ceuta "uno de cada diez menores está bajo protección, frente a uno de cada 450 en Aragón". En 2023, un total de 51.972 niñas, niños y adolescentes estuvieron bajo medidas de protección en España.

"Estas cifras no solo muestran distintos modelos de intervención sino desigualdad en el acceso a derechos", ha explicado Leire Olmeda, técnica del Observatorio Hogarizar. "En algunos territorios las medidas de protección se activan con mucha frecuencia, y en otros casi no se detectan situaciones de riesgo. La garantía de los derechos y la protección de la infancia no puede depender del código postal".

Más del 40 % de las entradas al sistema de protección se produce en la categoría "en estudio" o mediante medidas de apoyo previas, una vía que afecta ya a casi 18.000 niños o adolescentes, según el observatorio. Aunque este cambio podría reflejar una mayor apuesta por la prevención y por medidas "menos invasivas", no se conoce en qué consisten esos apoyos ni qué resultados generan. "No hay información pública sobre qué tipo de ayudas se están ofreciendo a las familias ni sobre su eficacia para evitar la separación familiar", ha indicado Sara Toledano, responsable de desinstitucionalización de la Plataforma de Infancia.

En cuanto a las salidas del sistema, el Observatorio Hogarizar ha detectado que más de la mitad no cuentan con una causa informada. En 2023 se registraron 16.644 salidas de niñas, niños o adolescentes del sistema de protección, pero más del 50 % no tiene motivo informado. Andalucía lidera "esta opacidad", con un 67 % de salidas sin causa identificada.

Así lo ha explicado a Europa Press la responsable de desinstitucionalización de la ONG que ha incidido en la necesidad de mejorar el sistema de información. "En muchos casos no sabemos los motivos por los que un menor abandona el sistema, si es que se ha escapado o cualquier otra causa y necesitamos conocerla", ha indicado.

Solo el 17 % de las salidas responde a reintegraciones familiares, y las adopciones se mantienen estables, con 555 casos en todo el Estado. Los adolescentes continúan siendo el grupo con menos oportunidades de acceder a una familia y aunque representan el 35 % del sistema de protección, solo suponen el 5 % de las adopciones, según Plataforma de Infancia.

"Cuando no sabemos por qué una niña o un niño deja un centro o una familia acogedora, no podemos garantizar su protección", ha advertido Toledano. "La desinstitucionalización no se logra solo con adaptar o transformar residencias, sino acompañando cada historia para que ninguna quede fuera del sistema de apoyos".

CCAA QUE REDUCEN MENORES TUTELADOS

Cinco territorios --Aragón, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla-- han reducido el número de niñas, niños y adolescentes en el sistema en los últimos dos años, lo que podría reflejar avances en prevención. Sin embargo, las diferencias entre comunidades siguen siendo muy marcadas en tasas de tutela, tipos de acogimiento y relación con la Fiscalía. Por ello, la ONG reclama "datos comparables, inversión en acompañamiento familiar y políticas públicas que permitan crecer en un hogar, no en instituciones".

Los nuevos datos del Observatorio Hogarizar también analizan la relación entre la protección y otros factores sociales, como la pobreza, la educación o la atención temprana. A nivel autonómico, no se observa una relación directa entre los niveles de pobreza o educación y la tasa de acogimiento, aunque la escolarización y la atención tempranas podrían actuar como factores de protección.

"Para avanzar en la desinstitucionalización necesitamos mirar los datos más cerca de las niñas, niños y adolescentes y de sus barrios", ha añadido Toledano.