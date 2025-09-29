Un total de 41 menores migrantes no acompañados han sido repatriados desde 2018, según el Gobierno

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 41 menores extranjeros no acompañados han sido repatriados desde España desde 2018, según asegura el Gobierno en una respuesta parlamentaria escrita a la que ha tenido acceso Europa Press.

"En relación con las preguntas formuladas, se informa de que el número total de menores extranjeros no acompañados que han sido repatriados desde el año 2018 hasta la actualidad asciende a 41", indica el Ejecutivo.

En concreto, los diputados de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, Ignacio Gil y David García pedían en las preguntas formuladas al Gobierno el número de menores extranjeros repatriados a sus países de origen desde 2018 y la forma de cerciorarse de que estos no poseen familiares.

En este sentido, el Gobierno precisa que las repatriaciones no siempre se realizan a los países de origen de los menores, sino también a aquellos Estados donde residen familiares, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

Asimismo, agrega que el proceso de repatriación se lleva a cabo teniendo en cuenta los principios de interés superior del menor y de reagrupación familiar. En este marco, explica que se realizan gestiones diplomáticas con los países implicados para localizar a familiares o servicios de protección de menores que puedan hacerse cargo de ellos.