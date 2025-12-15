Treinta jóvenes conocerán en Ruta al Exilio 2026 la resistencia, la represión y los exilios republicanos en Andalucía

La ministra Sira Rego en el acto de presentación de 'Ruta al Exilio: Andalucía a Contraluz'. - MINISTERIO DE JUVENTUD

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 30 jóvenes participarán en la sexta edición de la Ruta al Exilio 2026 que recorrerá los espacios de memoria vinculados a la resistencia y la represión franquista en las provincias de Cádiz, Málaga y Granada. Este lunes se abre el plazo para que los chicos y chicas que quieran participar puedan inscribirse.

La iniciativa ha sido impulsada y financiada por el Instituto de la Juventud (INJUVE), dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, y el comisionado de 'España en Libertad. 50 años', dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Bajo el lema 'Andalucía a contraluz', la ruta tendrá lugar del 28 de marzo al 4 de abril, e incluirá talleres temáticos, visitas a museos y lugares de memoria, marchas por entornos naturales, actividades de convivencia y espacios de trabajo creativo.

Según ha explicado el Instituto de la Juventud, la expedición profundizará en "los exilios tempranos que atravesaron Andalucía desde 1936, previos a la Desbandá, y en los procesos de represión y resistencia que definieron el territorio durante la guerra civil y el primer franquismo".

A lo largo de la semana, acompañados por una persona tutora, cada grupo desarrollará un proyecto artístico inspirado en los aprendizajes de la ruta, que se presentará el último día ante el resto de participantes y ante representantes del tejido memorialista andaluz.

En esta ocasión y por primera vez, el proyecto pedagógico visitará Andalucía que, según señala el Injuve, es "uno de los territorios más violentados y expoliados por la dictadura franquista". Tal y como ha precisado el Ministerio de Juventud, es la comunidad que ha registrado "más personas asesinadas por el franquismo -alrededor de 50.000, distribuidas en unas 900 fosas comunes-".

Desde 1936 y ante el avance de las tropas franquistas, cientos de personas abandonaron sus pueblos en la provincia de Cádiz y Málaga. Son exilios anteriores cronológicamente a la Desbandá y que atravesaron todo el territorio andaluz.

"Pensamos en ese cauce de personas como una grieta en la tierra de Andalucía que queremos cartografiar. En el exterminio ideológico que asoló nuestro país, más de 47.000 personas fueron asesinadas y/o desaparecidas en Andalucía, por eso consideramos que hablar de memoria en Andalucía implica entender qué ideales defendieron estas personas antes de hacerlas desaparecer, como se organizó la resistencia en las ciudades y en las montañas y qué ocurrió en la posguerra en este territorio", explica el Injuve.

Los jóvenes que quieran participar pueden inscribirse desde este lunes 15 de diciembre hasta el próximo 15 de enero de 2026. Los requisitos son residir en España y tener 16 ó 17 años en el momento de la ruta.

Durante la presentación de Ruta al Exilio 2026, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha reivindicado este lunes "la memoria histórica y democrática" como "un acto de justicia con las víctimas del Golpe de Estado franquista y de la dictadura" y ha añadido que es "indispensable para evitar repetir errores" del pasado.

La ministra ha asegurado que "atreverse a mirar el reverso de la historia es hacer justicia con los márgenes que suele omitir la versión oficial de la historia" y ha apuntado que se trata de "ir tras las huellas del olvido y de la represión, plantearse preguntas incómodas y romper silencios para construir juntas una memoria viva".

En concreto, la titular de Juventud e Infancia ha recordado 'La Desbandá', como se conoce a la huída de cientos de miles de personas por la carretera de Málaga a Almería en febrero de 1937, asediadas por las tropas sublevadas.

Episodios como este, según Rego, "no pueden permanecer en el olvido", por lo que ha puesto en valor "el trabajo del movimiento memorialista, que ha empujado desde la sociedad civil, sin descanso, para exigir verdad, justicia y reparación".